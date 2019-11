Okamura (SPD): V návrhu zákona chybí ta největší pojišťovna na trhu

Vážené dámy a pánové, Ministerstvo zdravotnictví navrhuje změnu pravidel pro volby vedení zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven a reaguje tak na rozhodnutí Ústavního soudu, který na podnět skupiny senátorů označil dosavadní nominace do správních a dozorčích rad za diskriminační. S návrhem vlády nesouhlasí Českomoravská konfederace odborových svazů, ani Česká lékařská komora. Podle nich návrh zákona ruší účast odborů nebo zaměstnanců na řízení zdravotních pojišťoven a dvě třetiny jak jejich správní rady, tak i dozorčí rady chce předat do rukou velkých zaměstnavatelů.

Ústavní soud zrušil tu část zákona, která upravovala oprávnění navrhovat kandidáty do správních rad. Podle zrušené úpravy mohly kandidáty navrhovat odbory a organizace zaměstnavatelů. V navrhovaném modelu může do orgánu pojišťovny kandidovat každý pojištěnec, který doloží podporu alespoň 50 dalších pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny. Právo volit má dostat velké množství zaměstnavatelů a také OSVČ. Budou se také moci sdružovat a také OSVČ a osoby bez zdanitelných příjmů budou moci nově volit do správních rad, pokud se sdruží a splní minimální podíl odvedeného pojistného. Zaměstnanci v tomto modelu možnost volit nezískají. Podle představy zákonodárců je zastupuje jejich zaměstnavatel. Podle zrušené úpravy mohly kandidáty navrhovat odbory a organizace zaměstnavatelů. Problém ovšem je, že odbory skutečně nezastupují všechny pojištěnce a samozřejmě je nezastupují ani zaměstnavatelé. Aby byl návrh spravedlivý, musel by mít rovné volební právo každý pojištěnec. Ministerstvo vedené hnutím ANO se brání, že zaměstnancům proti dosavadnímu stavu žádná práva prý nebere a že omezení role odborů při nominacích kandidátů vyplývá z rozhodnutí Ústavního soudu. Uvádím to vše proto, abych porovnal fakta s tím, co je principem rozhodnutí Ústavního soudu, a tím je fakt, že o vedení pojišťoven by měly rozhodovat pojištěnci. A jsme u toho, že tu máme stávající elitářský přístup k demokracii, kdy za běžné lidi rozhodují vybrané elity, a je jedno, zda to je Sněmovna, nebo pojišťovna. Proč toto právo nedáme přímo občanům, v tomto případě všem pojištěncům? To je principiálně správné řešení, které přináší v následujícím bodu další tisk a návrh zákona, který dává všem pojištěncům právo přímo volit své zástupce v pojišťovně. Ale vládní návrh je jiný. A ani tento návrh, ten další, který budeme projednávat, to znamená ten nevládní, nevidím jako dokonalý, ale chápu, že jde, jak ve vládním, tak v tom opozičním o umění možného.

V návrhu zákona chybí ta největší pojišťovna na trhu - Všeobecná zdravotní pojišťovna. Protože se ústavní stížnost týkala oborových pojišťoven, rozhodoval Ústavní soud o zrušení zákonných ustanovení, která se jich týkala. Všeobecné zdravotní pojišťovny se to zdánlivě netýká, protože má vlastní zákon, ale je přece zásadní omyl, pokud řekneme, že se jí to netýká. I ji by přece z principu měli vést zástupci pojištěnců. Oni si ji platí. Ale rozumím tomu, že odvaha sáhnout na VZP ze strany ministerstva nebyla. VZP je úspěšná pojišťovna. Já ji považuji za jedničku na trhu a naopak jsme zastánci posilování té jedné pojišťovny, posilování její role, kdy by měla být nejlépe jedna pojišťovna na trhu, protože zdravotní pojištění není trh. Je to daň a tady je zbytečné, abychom jako za feudalismu daně pachtovali dalším prostředníkům a výběrčím. Je to dražší, ten stávající systém více pojišťoven, a nic to fakticky nepřináší, protože pojišťovny musí ze zákona poskytovat stejná plnění. Takže tvrdit, že konkurence pár multivitaminů jako bonus navíc, je nesmysl.

Na druhou stranu, pokud má být naplněn princip, že pojišťovny vedou zástupci pojištěnců, pak je první na řadě VZP jako největší firma na trhu. Anebo pojďme mluvit o modelu, kdy z VZP bude monopolní výběrčí a distributor pojistného podřízený státu. Teď máme model něco mezi tím, kdy VZP je fakticky neřízená střela, ve vedení nemá většinu ani stát, ani nějaká partaj, ani odbory, ani zaměstnavatelé. Protože většinu tvoří zástupci politických stran.

Mohli bychom tedy hovořit o parlamentním stranickém vedení. Ale ani to by nebyla pravda. Mám na mysli ten současný stav, ne ten, který my navrhujeme pochopitelně. Takže ani to by nebyla pravda, protože tu kupodivu vládní většina neválcuje opozici v tom vedení Všeobecné zdravotní pojišťovny. Ale zástupci vlády bývají přehlasováni vlastními poslaneckými zástupci. To je na jedné straně dobře, že ve vedení VZP nevládne až tak zase stranický duch, na straně druhé i tady by prospěli zástupci pojištěnců z ulice.

Takže principiálně jsme pro navrhované změny. Ale faktem je, že jsou jen krůčkem, který sice vede správným směrem, ale neřeší podstatu věci. Děkuji za pozornost.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

