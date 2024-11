Okamura (SPD): V roce 2025 dojde k významnému navýšení daňových a pojistných odvodů

Vláda likviduje živnostníky neustálým zvyšováním daňové zátěže a povinných pojistných odvodů

Já už jsem se tady snažil na to ptát minule a vy jste mi ten bod tady zamítli, protože vládní koalice se bojí o tom mluvit, ale kvůli rozhodnutí Fialovy vlády vy chcete opět likvidovat dál živnostníky a živnostenské podnikání. Naopak SPD podporuje živnostníky a podporujeme živnostenské podnikání. Proto se na to chci zeptat, protože kvůli rozhodnutí Fialovy vlády čeká živnostníky od roku 2025 další výrazné zvyšování daňové zátěže a povinných pojistných odvodů. Vy jste schválili postupné zvyšování minimálních záloh na zdravotní a sociální pojištění, které bude probíhat až do roku 2026. Zároveň jste na základě rozhodnutí vaší vlády zvýšili minimální vyměřovací základ pro živnostníky pro příští rok, a to na 35 % a od roku 2026 už to bude 40 %. Asi, aby bylo na ty vaše platy, které si chcete zvýšit. To znamená, těm pracujícím lidem berete a sami si chcete přidat. To je samozřejmě odporný přístup.

V roce 2025 dojde k významnému navýšení daňových a pojistných odvodů pro živnostníky kvůli rozhodnutí Fialovy vlády v prvním pásmu paušální daně, kterým se celkově měsíční odvody zvýší z letošních čtyřech 7 498 korun měsíčně na 8 765 korun měsíčně. Takže Fialova vládní pětikoalice, protože samozřejmě toto bylo odsouhlaseno, i společně s Piráty jste to odsouhlasili, tak plánovitě poškozujete živnostníky, přestože jste před volbami obelhali vaše voliče a říkali jste, že budete podporovat podnikání a děláte pravý opak. Já bych chtěl zdůraznit, že drobní živnostníci a malé firmy do deseti zaměstnanců jsou důležitým zdrojem prosperity České republiky. Zaměstnávají zhruba třetinu českých občanů a na celkovém počtu podniků v České republice se podílejí více než 95 %.

V důsledku kroku vaší vlády lze očekávat pokračování masového zanikání živností, ke kterému již nyní dochází v reakci na ceny energií a zvýšení nepřímých daní. Pokud bude hnutí SPD součástí vlády, snížíme zdanění živnostníků na úroveň před nástupem Fialovy vlády a upravíme i systém nastavení jejich odvodů, protože ten současný poškozuje živnostníky s nižšími příjmy, včetně systému, který zvyšuje paušální daň.

Ještě k té Fialově drahotě bych chtěl upozornit, že inflace v září opět vzrostla a v meziročním srovnání jde o růst zdražování o 2,6 %. Já tady na to opakovaně upozorňuju, že i ceny základních potravin opět za Fialovy vlády prudce stoupají, a to mnohem více, než je to jinde. Ceny másla meziměsíčně dokonce stouply o 16 %, ceny mléka o 14 %. A mimochodem, teď jsou tématem ty poplatky za mateřské školky a poplatky za školní družiny, tam to vzrostlo u školek o 28,4 %, a poplatky za školní družiny o 39,6 %. To jsou údaje České národní banky, Českého statistického úřadu a tak dále. Takže to jenom dodávám k tomu tématu Fialovy drahoty, protože mě zajímá, proč za prvé jste tohleto dopustili a proč tohleto děláte.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

