Okamura (SPD): Vědecky dokázáno

Vědci přišli na to, co říkáme již dávno: ti, kteří migranty nechtějí, nejsou xenofobové, ale svědomití a pečliví lidé používající rozum. Emoční centra, a tedy ani strach, se totiž v postojích odmítačů nezapojují. Jde o čistě rozumovou úvahu. Tzv. odmítači jsou taky víc svědomití a pečlivější než tzv. vítači a sluníčkáři. Postoj SPD k migraci je tedy naprosto racionální. Je navíc podložený argumenty a fakty. Tímto jsou vyvráceny i všechny bludy Hamáčkova (ČSSD) ministerstvo vnitra, které o nás tvrdí, že šíříme xenofobii.

Český vědecký tým pod vedením Jiřího Horáčka a Ladislava Kesnera z Národního ústavu duševního zdraví zkoumal dva „extrémní“ postoje lidí k migrantům – zjednodušeně „vítače“ a „odmítače“.

„Dívali se, co se děje v mozku a která centra se zapojují, když takový člověk vidí muslimského migranta v nouzi na přeplněném člunu ve Středozemním moři, v uprchlických táborech nebo při srdceryvných scénách dětí v uprchlických táborech…Design experimentu je poměrně složitý, ale výsledek je jednoduchý a poměrně překvapivý. Zaprvé nejde o xenofobii. Ti lidé, kteří uprchlíky odmítají, z nich nemají strach. Emoční centra nejsou aktivována. Jsou aktivovány čistě rozumové oblasti. To je čistá úvaha. Na pozadí není strach, ale názor. A názor není emoce. Názor si může udělat i počítač. Zkrátka za tím není emoce vyjadřovaná slovním základem fobia, strach,“ uvedl psycholog Cyril Höschl.

„Ukazuje, že odmítači jsou lidé orientovaní spíše pravicově. A povahově jsou to lidé se zvýšenou svědomitostí. Jsou i pečlivější a víc hnidopišští než ti vítači. Vítači jsou víc velkorysí, volnější v zásadách. Já bych to nerad rozvíjel dál, abychom se nedostali do různých paradoxů. Výsledky budou brzy publikovány,“ popisuje Höschl.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

místopředseda PS PČR

Výsledky poprvé zazněly na nedávném mezinárodním setkání v Cambridge na téma mentálního zdraví a vyvolaly veliký ohlas. Studie má být unikátní svou komplexností.

Přesto Hamáčkovo (ČSSD) ministerstvo vnitra schválně překrucuje skutečnost. „Xenofobní nálady části české společnosti nadále umně povzbuzovalo, zejména prostřednictvím sociálních sítí, hnutí SPD,“ uvedlo o nás před časem ministerstvo vnitra. Již tehdy jsem jejich bludy jasně vyvrátil. Fobie totiž znamená iracionální strach. Xenofobie iracionální strach z neznámého. Strach lidí z islámu a imigrace není iracionální, ale přirozený a rozumný. Je to normální principe sebeobrany a sebezáchovy. Lidé přece vidí, co se děje v západní Evropě, ale i to, co se začíná dít i u nás. A imigranti a islám pro nás už přece nejsou nic neznámého. Někteří čeští občané je poznali na vlastní kůži a občané západoevropských států je poznávají na vlastní kůži každý den. Takže podsouvat nám xenofobii je totální blbost.

Kolik znásilněných a zavražděných dívek, kolik zabitých Evropanů tu ještě musí být, aby se politici probrali a začali bránit Evropu před imigrantskou invazí a nenávistí islámu a přestali rozumným lidem, kteří se chtějí bránit, podsouvat xenofobii?

Takže dokonce i z výzkumu vědců vyplývá, že postoj SPD k migraci je naprosto racionální. Je navíc podložený argumenty a fakty. Tímto jsou vyvráceny i všechny bludy ministerstvo vnitra, které o nás tvrdí, že šíříme xenofobii.

autor: PV