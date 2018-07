Okamura (SPD): Za tyto útoky nesou odpovědnost elity Evropské unie

Německá prokuratura již obvinila z pokusu o vraždu a žhářství německého občana s íránským původem, který minulý týden v linkovém autobuse v severoněmeckém přístavním městě Lübeck pořezal a pobodal v autobusu 10 lidí. Útočník je nyní ve vazbě. Jde o pokračování násilí, které přinesla do Evropy imigrační politika Evropské unie. Za tyto útoky nesou odpovědnost elity Evropské unie. Odpovědnost nesou také politici a média, kteří politiku EU podporují. Hnutí SPD programově odmítá koncept multikulturního globálního světa bez hranic. Náš program odporu k imigrační politice EU není extrémismus, xenofobie ani rasismus. Je to obrana základních zájmů národa. Čelíme promyšlenému útoku na naší kulturu, suverenitu a svobodu. S islámem přišlo do Evropy násilí a násilí bude pokračovat. Dnes a denně žijí lidé v Německu ve strachu z útoku islamistů. Přeji co nejrychlejší uzdravení raněným a soucítím s jejich rodinami. Máme odpovědnost k našim dětem, aby se nebály chodit po ulicích. Proto nesmíme být pasivní.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

