Okamura navrhl zásah proti Georgi Sorosovi

George Soros platí štvavou kampaň, Babiš lže. To vše se dozvěděl francouzský novinář Alimuddin Usmani, když mluvil s Tomiem Okamurou, místopředsedou Sněmovny a předsedou hnutí SPD. Celé interview je na YouTube.

Jako první přišla na řadu údajná nová migrační trasa, která vede přes Španělsko. Okamura řekl, že migrace je součástí plánu současné Evropské unie, protože základem pro její vedení je multikulturalismus a globální svět. Politici, kteří migranty přijímat nechtějí, podle něj mají dvě volby. Buď kapitulují a nakonec migranty v nějaké formě přijmou, nebo řeknou jasné NE, a to bude konec současné podoby Evropské unie. Akce Ligy severu v Itálii podle Okamury způsobily EU problém, kam umístit uprchlíky, a nyní se prý nabízejí socialistické vlády, které mají stejnou agendu jako Evropská unie.

Andrej Babiš prý pro popularitu převzal rétoriku SPD. Ale i on se prý bude muset rozhodnout, co učiní v souvislosti s migranty. Okamura zdůrazňuje, že Babišův byznys záleží na dotacích z ní a tvrdí, že jasné NE přijímání migrantů by v tuto chvíli znamenalo výstup z EU. A Babiš prý lže, když jde o tzv. Dublin IV a usnesení OSN z Marakeše, kdy v Čechách prý tvrdí, že je proti nelegální migraci, ale zároveň spolupracuje s těmito organizacemi na zlegalizování migrace.

Předseda SPD dále řekl, že ti, kdo se plaví přes Středozemní moře nejsou uprchlíci, ale ekonomičtí migranti, což je prý vidět i z toho, do jakých zemí se chtějí dostat. Zmínil loď u břehu Libye, na které jsou podle něj migranti z Egypta. „V Egyptě je válka? V Egyptě není válka,“ prý si sám odpovídá Okamura. Uznává, že země, ze kterých migranti pocházejí jsou chudé, ale za to si podle něj mohou sami. Zdůrazňuje, že stále platí Dublinský systém a že Francie, Německo nebo i Španělsko ho porušují. „Pracující český občan musí dodržovat zákony a teď jsou tady hordy nezákonných migrantů, kteří nemusejí dodržovat vůbec nic,“ hřímal Okamura. Cesta, kterou zvolila Francie nebo Německo je dle něj cesta do pekel, protože tím se jen ukazuje, že v EU se zákony dodržovat nemusí.

Pak přišel čas na miliardáře Sorose. Předseda SPD zmínil slovenského prezidenta Kisku, který se s Sorosem také sešel. Nevadí mu, že se politici s miliardářem setkávají, ale to, že to zamlčují. Soros prý ovlivňuje světovou a českou politiku přes své neziskovky. A média jím sponzorovaná prý vedou štvavou kampaň proti vlasteneckým stranám, do kterých Okamura zahrnuje i SPD. „Ať se ví, odkud vítr vane,“ popisuje předseda SPD svůj návrh, aby média, která získají více než půl milionu korun ze zahraničních zdrojů, musela tento fakt viditelně zmínit na úvodních stránkách svých webů. A pokud jde o financování politických neziskovek z peněz daňových poplatníků, to by Okamura zrušil úplně.

