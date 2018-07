Okamura: Potřebuji před komunálními volbami nabrat energii

Nedávno jsem večer sledoval turisty vcházející na Karlův most, jak se zastavují, a ohromeně hledí na panoráma Hradčan. Vyjdou na most a chvilku ztrnule přemýšlí, jestli to před nimi jsou kulisy, a nebo skutečnost. Stejné pocity prožívají turisté v Olomouci, Českém Krumlově , Telči, Třeboni a na dalších místech. Dostali jsme od našich předků nádhernou zem. „Jako zahrádka" říká Rudolf Hrušínský, když se kochá ve filmu Vesničko má středisková. Chci popřát všem, kteří si teď jedou užít dovolenou v naší krásné zemi, aby to byla super dovolená a užijte jí ke zdraví. Napište mi, kde jste byli u nás na dovolené a jak se Vám tam líbilo. Rád si nechám poradit, protože potřebuji před komunálními volbami také nabrat energii. Těším se na Vaše tipy, kde strávit pár příjemných chvil a určitě některý z nich využiji.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

