Okamura: Exministr Herman si za veřejné peníze plnými doušky užíval luxus

Exministr Daniel Herman (KDU-ČSL) si za veřejné peníze plnými doušky užíval luxus a zaplatil z rozpočtu ministerstva za VIP salonek na pražském letišti rekordních 181 tisíc korun, aby nemusel být mezi běžnými lidmi. Pozoruhodné je, že neuvěřitelně pokrytečtí lidovci kritizovali nedávno za stejnou věc exministryni Karlu Šlechtovou (ANO), že utratila z daní občanů za svůj nadstandartní luxus 161 tis. korun. To je samozřejmě také nepřijatelné. Jsou to ti lidovci, kteří spolu s politiky TOP09 a ČSSD otevřeně podporují sudetoněmecký landsmanšaft, jehož členové byli prokazatelní nacisti a fašisti, a zpochybňují Benešovy dekrety. Naše hnutí SPD s tímto jednáním zásadně nesouhlasí a programově prosazujeme odvolatelnost a přímou hmotnou odpovědnost politiků – tyto naše návrhy nám již prošly prvním čtením ve Sněmovně, tak uvidíme, jestli nás ostatní strany nakonec podpoří nebo cuknou. My budeme nadále bojovat za prosazení našeho politického programu, který jsme Vám slíbili ve volbách. Držte nám palce.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

autor: PV