Okamura (SPD): Žádné řešení od pana premiéra neslyšíme

Vážené dámy a pánové, já bych chtěl jménem hnutí SPD navrhnout několik mimořádných bodů.

Jako bod číslo jedna bod: Pořád se drží drahé ceny v České republice. Za poslední dva roky vzrostly průměrné ceny zboží v České republice v průměru o 28,5 %, což je téměř nejvíce v Evropě. Ceny potravin za tuto dobu stouply o 31 % a jsou opět jedny z nejvyšších v rámci celé Evropy.

A já bych se chtěl, a opakovaně se tady na to ptám zástupců Fialovy vlády, jak to chtějí řešit? Jaké nabízí řešení, protože žádné řešení od pana premiéra neslyšíme! Já jsem ho poslouchal, protože jsem ho musel poslouchat ve čtvrtek večer v CNN Prima, protože jsem měl za úkol hned jít do pořadu po něm a měli jsme komentovat jeho vystoupení, to, co říká, takže jsem tam šel, takže jsem to musel poslouchat a udělat si nějaké poznámky, ale o tom ještě budu hovořit. A pan premiér skutečně nenabízí žádné řešení. Jeho vláda nenabízí žádné řešení těch drahých cen.

A ještě více zdražilo oblečení a obuv, kde jsou ceny na 112 % vůči průměru států EU. Nadprůměrná je rovněž naše cenová hladina u mobilních komunikačních služeb, kde je Česká republika na 116 % průměru zemí EU. Tyto závěry vyplývají z nedávno zveřejněné analýzy České spořitelny: Jak doháníme západ, se jmenuje v uvozovkách ta analýza. Tato analýza dále uvádí, že zatímco většina ostatních evropských států vysokou hladinu inflace z roku 2022 loni relativně rychle snížila, v České republice se takzvaný harmonizovaný index spotřebitelských cen zastavil na 12 %, což je druhý nejhorší výsledek v zemích EU, přičemž oproti indexu za rok 2015 stouply spotřebitelské ceny v České republice do roku 2023 o 48 %. Celkový růst spotřebitelských cen byl v České republice za toto období čtvrtý nejvyšší v Evropské unii. Nejvíce se za tuto dobu zvýšily ceny v oblasti stravování a ubytování, a to o 73 % oproti roku 2015.

V oblasti cen bydlení, vody a energií jde o nárůst o 72 %. To je třetí nejvyšší růst v rámci EU. A u oblečení, obuvi, sportovního vybavení, kin, divadel a koncertů byl v České republice cenový nárůst u těchto položek od roku 2015 do konce loňska vůbec nejvyšší v celé Evropské unii. Růst cen zboží a služeb v České republice nebývale akceleroval právě v posledních dvou letech, což je tedy jednoznačně vina a odpovědnost vlády Petra Fialy, která nejen, že proti inflaci nikterak nebojuje, ale naopak i svými kroky ještě podněcuje. Jde mimo jiné o výrazné zvýšení DPH a spotřebních daní prostřednictvím takzvaného konsolidačního balíčku a o stále se zvyšující deficit státního rozpočtu a státního dluhu způsobený nesmyslným zvyšováním zbytných výdajů ze strany současné vlády, ať už jde o předražené a nesmyslné zbrojní nákupy v zahraničí, masivní finanční podporu Ukrajiny či vysoké finanční odvody do EU.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

Státní dluh na konci roku 2023 činil za Fialovy vlády 3,1 bilionu korun a výdaje na jeho obsluhu vzrostly od roku 2019 téměř o 30 miliard na loňských 68,3 miliardy korun. Hnutí SPD jasně říká návrhy: Je nutné okamžitě začít snižovat tento astronomický státní dluh a směřovat k vyrovnané bilanci veřejných financí. Bez těchto kroků bude zdražování snižující životní úroveň českých občanů a znehodnocující jejich úspory i nadále pokračovat.

A premiér Petr Fiala tady tvrdí nějaké nesmysly, ale realita je taková, že státní rozpočet vykázal ke konci března deficit 105 miliard korun. Schodek se tak oproti únoru prohloubil o 2,5 miliardy korun. V tiskové zprávě to v úterý oznámilo Ministerstvo financí. Zadlužování roste.

Loni skončil státní rozpočet ve schodku 288,5 miliardy korun. Vysoké deficity státního rozpočtu vedou k prohlubujícímu se zadlužování země. Dluh státu loni meziročně vzrostl o 216 miliard a na konci roku činil 3,1 bilionu korun. Výdaje na jeho obsluhu vzrostly od roku 2019 téměř o 29 miliard na loňských 68,3 miliardy korun. Letos se mají výdaje na dluhovou službu opět zvýšit, a to na 95 miliard korun.

A samozřejmě to, co nám tady tvrdí Fialova vláda, jsou úplné nesmysly. Lžou sami sobě i občanům, protože analytik České spořitelny a člen výboru pro rozpočtové prognózy v této souvislosti řekl, jmenuje se Michal Skořepa, že březnová čísla přinesla oproti prvním dvěma měsícům, co? Cituji: "Celkově však zatím letošní rozpočtová čísla žádný velký optimismus nevzbuzují."

Samozřejmě jsou tady i další ekonomové, například hlavní ekonom banky Creditas Petr Dufek. Říká, že přestože tady máme pozitivní efekt, zjednodušeně řečeno, cituju: "Skoro 17 miliard ušetřil stát na energetických dotacích, ještě vyinkasoval 13 miliard na zmíněné dani, to je ten windfall tax, takže tu máme pozitivní efekt ve výši 30 miliard bez jakékoliv námahy. A přesto rozpočet končí první kvartál se schodkem 105 miliard." Takže samozřejmě odborníci to kritizují a hovoří jasně. V této souvislosti samozřejmě i občané to vidí, protože Fialově vládě, a je to teď nejnovější průzkum Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd, tak Fialově vládě nedůvěřuje 78 % lidí a s politickou situací je nespokojeno 65 % občanů, a plně Fialově vládě věří pouze 2 % občanů, což je samozřejmě na okamžitou demisi.

Jinak se týče inflace, kterou tady Fialova vláda akceleruje dva roky, tak dopady vysoké inflace pociťuje 85 % Čechů. Je to průzkum agentury Ipsos a v tom průzkumu dále je jasně řečeno, že na 44 % občanů dopadl negativně ten vládní zdražovací balíček, a na potravinách musí šetřit 57,4 % lidí, to znamená většina. Takže to, jak vy tady občanům mažete med kolem úst, se samozřejmě nezakládá na pravdě a občané to vidí.

Jinak další průzkum Centra pro výzkum veřejného mínění: Sociální politiku Fialovy vlády hodnotí špatně 57 % Čechů. Takže je to zcela zřejmé. Mám tady i další. Údaje bankovního a nebankovního registru klientských informací, které ČTK poskytla společnost CRIF - Czech Credit Bureau. Zadlužení českých občanů a výše nesplácených dluhů roste. Je to samozřejmě kvůli Fialově vládě. Zadlužení obyvatel Česka v roce 2023 meziročně vzrostlo o 5,1 % na 3,31 bilionů korun. Další průzkum, opět Centrum pro výzkum veřejného mínění Akademie věd, tři pětiny občanů považují ekonomickou situaci České republiky za špatnou. Co z toho vyplývá? Naši občané za Fialovy vlády zchudli nejvíce ze zemí OECD, tedy tam jsou členy všechny vyspělejší země světa. Máme nejvyšší energetickou inflaci v Evropské unii, jsme v recesi, padá průmysl a vládě skoro nikdo nevěří.

Samozřejmě, vláda vůbec neřeší, kde vzít příjmy. Už i mainstreamová média si všimla toho, co tady SPD říká mnoho let, že nadnárodní firmy obírají rozpočet o miliardy přes převodní ceny. Nadto tady velké nadnárodní korporace se u nás často vyhýbají placení daní díky fíglům s takzvanými převodními cenami, kdy svým českým dcerám poskytují poradenství či licence za účelově přemrštěné ceny, ty jejich mateřské firmy. Významně si tak snižují daňový základ.

Takže podle nás, a už tady k tomu vládu vyzýváme dlouhodobě, by se vláda měla více soustředit na případné daňové podvody velkých korporací, než aby buzerovala drobné podnikatele a živnostníky. Fialova vláda v čele s ODS jdou proti podnikatelům a živnostníkům. Je to tady po celou dobu zcela zřejmé. Zatímco SPD se snaží podnikatele a živnostníky stejně jako všechny občany hájit.

Takže samozřejmě to tady vůbec Fialova vláda neřeší, přestože ten problém tady je. Já vůbec nevím, co dělá ministr financí Zbyněk Stanjura, už jsme ho tady dlouho neviděli, ale pro občany evidentně žádné pozitivní přínosy nemá.

Mimochodem, tohleto opravdu vzbudilo velký ohlas, kdy už i mainstream třeba na Novinkách, ale už jsme o tom mluvili v minulosti, samozřejmě o tom mluvíme od loňska, tak Gazprom zvýšil dodávky plynu do Evropy o čtvrtinu. Od loňského října začal ruský plyn proudit i do České republiky. Informuje o tom růstu dodávek agentura Reuters. Fialova vláda slibovala, že nás odstřihne od ruského plynu a že zajistí energetickou soběstačnost z jiných zdrojů. Zase obelhala všechny a tvrdě jsme to všichni zaplatili, všichni občané a podniky v České republice ty vaše lži a výmysly a tu vaši aktivistickou politiku. Zatímco okolní země berou levný plyn, tak vy jste z nás udělali nekonkurenceschopnou zemi. To je šílený, co předvádí pan Rakušan, pan Fiala, pan Bartoš, pan Jurečka a paní Pekarová, kam jste nás dohnali.

Takže teď vy na jednu stranu posíláte peníze a zbraně na Ukrajinu a na druhou stranu necháváte vydělávat Rusko, protože skutek utek´ a samozřejmě je to velká blamáž vaší vlády. To je opravdu zoufalý, to je neuvěřitelný.

Já jsem také zaznamenal zajímavou zprávu, co tady paní Pekarová, předsedkyně Sněmovny, vždycky tady hovoří o jiných stranách, já jsem o tom mluvil i v Partii na Primě v neděli, kde jsem byl s paní Pekarovou. Teď jsme se dočetli aktualitu 26. 3. 2024, že člen TOP 09 Leoš Hannig, starosta Vápenné, byl odsouzen a dostal tříletou podmínku se zkušební dobou čtyř let a peněžním trestem ve výši 300 tisíc korun od Vrchního soudu v Olomouci za dotační podvod a zneužití zájmů Evropské unie. Takže jedna z těch hlavních eurohujerských stran Parlamentu, TOP 09, tady rozkrádá ty unijní dotace, jak může, vaši členové, a to ani nemluvím o tom, co jsme četli včera, jak tam šňupali kokain, ten váš člen, asistent europoslance Pospíšila, TOP 09, bývalého ministra spravedlnosti a europoslance TOP 09, jeho pravá ruka, všichni píšou. Tak šňupe kokain, fetují tam. To je politika TOP 09. To je neuvěřitelný. No a paní Pekarová, kdyby tady aspoň nemistrovala ostatní a udělala si pořádek ve své straně, jak vždycky komentuje opoziční strany, tak zajímavý je, že tady chybí teďka koment jako vůči vám. Jo?

Takže vy máte v TOP 09 zloděje, podvodníky. Tak to je. Soudem odsouzené zloděje a podvodníky. A s dalšími už soud probíhá.

Takže tohleto je TOP 09.

Jinak se mi líbilo, jak má paní Pekarová Adamová z TOP 09 strach z toho, že si pan Kalousek založí stranu. Jasně, takže když si pan Kalousek založí stranu, tak preference paní Pekarové Adamové jdou dolů, protože nemá co nabídnout za program kromě toho, že tady opozici o několika milionech opozičních voličů, občanech, říká, že jsou populisti a extrémisti a uráží tady miliony lidí, tak samozřejmě tohleto je problém.

Tohleto je bod číslo jedna.

Jako bod číslo dvě na program dnešní schůze bych se chtěl věnovat tomu, abychom tady s vládou probrali tu výroční zprávu Nejvyššího kontrolního úřadu za rok 2023. Je zajímavé, jak k tomu všichni mlčí. Nejvyšší kontrolní úřad, který je nezávislou organizací, ve své výroční zprávě za rok 2023, vyšlo to minulý týden, říká - a je to výroční zpráva za rok 2023, to znamená Fialova vláda - že vysoká inflace vedle k poklesu reálných příjmů. Dále, nedošlo k ekonomickému růstu. Dále, nepodařilo se snížit tempo zadlužení. Dluh meziročně vzrostl o 216 miliard korun. Na konci roku bude 3,1 bilionu korun. O tom už jsem mluvil. To je zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu, nezávislého, o Fialově vládě. Dále, obsluha dluhu od roku 2019 se zvýšila o 29 miliard korun na 68,3 miliardy. Dále hovoří o Ministerstvu obrany, že nevyužilo efektivně prostředky. Dále hovoří o tom, co má na starosti ministr Bartoš, předseda Pirátů. Je to vicepremiér pro digitalizaci, Piráti. Nejvyšší kontrolní úřad konstatuje, že digitalizace je nízká.

Krátce řečeno, selhání na všech frontách.

Takže jsou tady průzkumy veřejného mínění, zpráva NKÚ, průzkumy Eurostatu, statistiky Českého statistického úřadu. A s vámi to ani nehne, přestože jste v mnoha parametrech nejhorší vládou v Evropě nebo jednou z úplně nejhorších vlád v Evropě.

Navíc dle zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu NKÚ za rok 2023 není Česká republika dostatečně připravena na krize a mimořádné události. Odpovědnost nese neschopný ministr vnitra Rakušan, STAN a Fialova vláda.

Z této zprávy vyplývá, že odpovědné vládní instituce podcenily mnohé zásadní události, jako byla například pandemie onemocnění covid-19 a dostatečně se z nich nepoučily. Nejvyšší kontrolní úřad proto varuje před tím, že stát bude v kritických momentech opakovat podobné chyby, což může vést k významným škodám, k plýtvání penězi i k ohrožení zdraví obyvatel.

Nejvyšší kontrolní úřad v této zprávě mimo jiné konstatuje, že stále není dotvořen systém ochrany měkkých cílů a slabým místem je i dlouhodobě opomíjený stav ochrany obyvatelstva. Jeho systém má zásadní nedostatky. Občané nejsou dostatečně informováni, chybějí masky i stálé úkryty, kterým je zabezpečeno jen 3,2 procent obyvatel. Zásadní odpovědnost za tento stav nese neschopný ministr vnitra Vít Rakušan z hnutí STAN, který na varování Nejvyššího kontrolního úřadu v toto oblasti opakovaně nereflektuje a jeho zprávy nepřijatelně bagatelizuje.

Hnutí SPD na tato zásadní bezpečnostní rizika upozorňuje opakovaně a máme jasné plány, jak zlepšit bezpečnostní a krizový management České republiky včetně systému ochrany obyvatelstva a disponujeme i experty, kteří jsou připraveni tyto reformy na vládní úrovni realizovat.

Takže bod číslo dvě navrhuji bod s názvem Zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu o Fialově vládě.

Jako bod tři bych chtěl probrat, protože to rezonuje veřejným prostorem, já jsem se na to ptal a vláda o tom nemluví, bych chtěl slyšet, abychom tady probrali ten váš návrh na další zdražování. Protože Fialova vládní pětikoalice se chystá navrhnout zákon, kterým chce zvýšit koncesionářské poplatky a rozšířit okruh plátců koncesionářských poplatků České televizi a Českému rozhlasu. A za SPD říkám, že my naopak prosazujeme zrušení koncesionářských poplatků. Takže my odmítáme razantní zvyšování koncesionářských poplatků. Podle Ministerstva kultury vedeného ministrem Martinem Baxou z ODS se mají televizní a rozhlasové poplatky nejen razantně zvýšit, ale nově je mají platit i vlastníci všech zařízení umožňujících příjem vysílání veřejnoprávních médií, tedy i majitelé takzvaných chytrých mobilních telefonů, tabletů nebo počítačů. Počet rozhlasových a televizních koncesionářů se má tímto způsobem zvýšit zhruba o další 230 tisíc. Největší firmy mají podle vládního návrhu na těchto poplatcích nově odvádět přes 20 tisíc korun měsíčně. Takže vy opravdu chcete sedřít z kůže úplně všechny a všude.

Pro SPD jde o nepřijatelný návrh, se kterým hnutí SPD jednoznačně nesouhlasí. Česká televize nyní hospodaří s ročním rozpočtem v objemu 7,4 miliardy korun, v případě Českého rozhlasu jde o 2,3 miliardy korun. Česká televize a Český rozhlas navíc neplní svoje zákonné poslání, protože neposkytují objektivní informace a vyváženou publicistiku. Tyto instituce přitom nedobrovolně financují všichni občané a domácnosti České republiky bez rozdílu. Takto enormní zvýšení rozpočtu České televize a Českého rozhlasu by přineslo i prohloubení nerovnováhy na mediálním trhu a další zvýhodnění veřejnoprávních médií. V hnutí SPD zastáváme názor, že by se koncesionářské poplatky měly zcela zrušit a Česká televize a Český rozhlas by se měly transformovat na státní příspěvkové organizace se zákonem pevně stanoveným rozpočtem a s hospodařením podléhajícím kontrole Nejvyššího kontrolního úřadu.

Samozřejmě ta diskuse je z našeho pohledu jasná, protože Česká televize, Český rozhlas neplní své veřejnoprávní poslání, a jak už jsem tady mnohokrát říkal, já už jsem devět let nebyl pozván do hlavního diskusního politického pohledu České televize Otázky Václava Moravce, přestože tento pořad platí voliči SPD koncesionářskými poplatky. Takže jsou tam záměrně cenzurovány názory předsedy jedné ze dvou opozičních parlamentních stran a je to prostě podvod. Je to prostě politický podvod a je to podvod na koncesionáře. A prostě tohleto není možné. Přitom jediné, co chceme, je, aby byl v souladu se zákonem vyvážený prostor v politických debatách. Ale Česká televize dál podvádí. Dál podvádí a cenzuruje názory SPD. Já se pořád ptám, jestli to té České televizi stojí za to, tento člověk Václav Moravec, že ho tam takhle drží pořád, přestože všichni ví, že je to normální mediální podvodník. To přece není možné. Vždyť už kvůli němu byli i propuštěni zaměstnanci České televize. Protože když se tady hlasovalo o tom, jestli se bude zvyšovat to DPH tenkrát, tak my jsme byli proti. Neprošlo to a pak se tam propouštělo. A vždyť to celé byla vina toho, že to není vyvážené.

My nemáme problém s existencí České televize. Ale máme problém s tím, že jsou tam někteří zaměstnanci, pracovníci České televize, kteří tam podvádí prostě, a podvádí voliče SPD. Kdyby to tak nebylo, kdyby to bylo vyvážené vysílání, tak my nemáme problém s tím, aby prostě proběhla jednání, aby to prostě fungovalo ke spokojenosti voličů SPD. Ale takhle to přece nejde. Takhle to přece nejde. Vždyť ten Václav Moravec si vzal za rukojmí celou Českou televizi, i paní Fridrichová to dělala, a prostě svým aktivismem samozřejmě dělají to a dělali to, že to vysílání není prostě vyvážené z pohledu našich voličů. Takže - a přitom stačí jedna věc, abychom byli tam adekvátně zastoupeni, i v Českém rozhlase. Nic jiného nikdo nechce. Chceme jenom rovný přístup a férový přístup. Nechceme žádné výhody. Takže samozřejmě, dokud to tak nebude, tak hnutí SPD bude vždy a budeme prosazovat, a evidentně je to jediné řešení, zrušení koncesionářských poplatků, protože tohle nemá cenu a náš volič si to žádá. My jsme to měli i ve volebním programu. Měli jsme to ve volebním programu 2017, určitě, to jako vím, máme od roku 2017 ve volebním programu, za to jsme zvoleni a plníme náš program. Takže až někdo bude říkat z provládních exponentů, jak chceme omezovat svobodu slova, tyhlety nesmysly, to přece není jediný model. To není vůbec pravda, že jediný modelem v demokratickém světě jsou koncesionářské poplatky. Není to pravda. Není to pravda a všichni to víte, tak si tyhlety výkřiky nechte a tyhlety lži zase. Není to pravda. Jediné, co chceme, je vyváženost. A tihleti provládní aktivisté, ti jsou proti demokracii, proti férové politické soutěži. Takže prostě ty naše důvody jsou jasné. A já to navrhuju jako další bod, bod číslo 3, abychom projednali Vládní návrh na razantní zvýšení koncesionářských poplatků. Nebo pojďme to pojmenovat takhle: Návrh Fialovy vlády na razantní zvyšování koncesionářských poplatků, aby to bylo jasné.

Další bod, který bych chtěl navrhnout, je - mě by opravdu zajímalo, jakým způsobem chce vláda, jaký má přístup vlastně k té migraci. No, my víme, jaký má přístup. Vy podporujete nelegální migraci do Evropy, migraci Afričanů, muslimů a dalších, a dokonce jste i v první fázi hlasovali pro migrační pakt EU, který nám má povinně přerozdělovat nelegální migranty. Neřeší to vůbec nic, prosím vás. Vy vždycky říkáte, tady lže pan ministr Rakušan a pan premiér Fiala, jako co to všechno řeší ten Migrační pakt. No, já vám to řeknu, jak to je. Teď, letos řekla eurokomisařka pro vnitřní záležitosti Ylva Johansson, ta má na starosti migraci v Evropské unii, řekla eurokomisařka, že chce ročně dostat do EU o milion lidí víc. Takže vy, všechny tyhlety prounijní strany, což jste tady všechny kromě SPD, tak vy podporujete tuhletu politiku Evropské unie. A tyhle nesmysly, že Evropská unie se má reformovat, to už jsme slyšeli před dvaceti lety od ODS, od pana Zahradila z ODS, europoslance. Tenkrát byla kampaň, že EU je potřeba reformovat. Po dvaceti letech došlo k tomu, že Evropská unie se sice změnila, ale tím, že tady máme povinné přerozdělování migrantů, jako bezbřehá vlna nelegální migrace do Evropy, je tady Green Deal, nastupuje cenzura. Takže to jsou ty změny, ale je nereformovatelná, dělají si "o nás bez nás" úplně co chtějí, a v tuto chvíli se z toho stává už totalitní projekt.

To znamená, tady vedení Evropské unie otevřeně říká, a já to chci dát jako bod s názvem Fialova vláda podporuje migraci, ne, Strany Fialovy vládní pětikoalice podporují migraci, protože i vaše strany, které jsou v Europarlamentu v těch frakcích, tak podporují tuto Evropskou komisi, je tam tedy i hnutí ANO, že jo, protože eurokomisařka je přímo za hnutí ANO, paní Jourová. Aha. (Poslanec Okamura ukazuje plénu písemný materiál.) Její kolegyně přímo otevřeně říká jménem Evropské komise, Ylva Johansson, že chtějí o milion legálních přistěhovalců ročně víc. Legálních, to znamená, oni je vezmou nelegálně a pak je zlegalizují, že jo. Jenom aby to bylo správně vysvětleno. Takže to je samozřejmě velký problém a my se s tím nemůžeme v SPD smířit, s tou vaší politikou, která ničí Evropu, takže to tady chceme projednat veřejně, ty vaše názory.

Tady bych jenom chtěl poznamenat, že Evropa zaznamenává obrovský příliv především muslimských imigrantů. My v SPD nechceme migrační pakt EU, který zavádí přerozdělování imigrantů. Počet poprvé podaných žádostí o azyl ze strany imigrantů v zemích EU vloni meziročně stoupl o dalších zhruba 20 procent, a to na více než jeden milion. Uvedl to statistický úřad Evropské unie Eurostat. Počet žádostí o azyl v Evropské unii tak výrazně roste už třetí rok v řadě a dostal se již na úroveň dosavadního vrcholu migrační krize z let 2015. Jedná se převážně o imigranty z muslimských a afrických zemí.

Jedná se převážně o imigranty z muslimských a afrických zemí, nejvíce žádostí o azyl pochází od občanů Sýrie, následují Afghánci a Turci, vesměs muslimské země. Hnutí SPD odmítá masovou imigraci do Evropy a v zájmu zachování bezpečnosti České republiky a jejích občanů požadujeme zavedení stálých kontrol našich hranic, protože o kontrole vnější hranice EU se dlouhodobě pouze hovoří.

Rovněž je nutné ukončit ekonomickou motivaci k migraci v podobě snadno dostupných a vysokých sociálních dávek a dalších benefitů pro imigranty v zemích západní Evropy.

Hnutí SPD zásadně odmítá migrační pakt EU, který zavádí přerozdělování imigrantů a který absolutně nebojuje proti příčinám migrace do Evropy, ale nepřijatelným způsobem řeší pouze její důsledky. Fialova vláda navíc o obsahu migračního paktu EU informuje zavádějícím způsobem, když například tvrdí, že neobsahuje žádné kvóty na přijetí imigrantů, přestože pravdou je pravý opak, anebo že Česká republika má z tohoto paktu jakousi výjimku kvůli přijetí imigrantů z Ukrajiny, ačkoliv o tom není v jeho textu ani zmínka.

Takže teď budou důležité samozřejmě volby do Evropského parlamentu v červnu, kdy je to samozřejmě na výběru občanů, zdali budou volit strany Fialovy vládní pětikoalice, nebo prounijní strany, nebo kandidáty SPD a Trikolóry, protože my tvrdě odmítáme jak nelegální migraci, tak migrační pakt.

Tady bych v této souvislosti upozornil na další nejnovější údaje, že kriminalita imigrantů je v průměru několikanásobně vyšší než kriminalita místních občanů, aby bylo jasno, protože tady vždycky někdo tvrdí opak, vždycky si to cucáte z prstu. Já mám tady jasná čísla. Německý deník Bild přinesl v minulých dnech statistiku kriminality imigrantů v jednotlivých spolkových zemích Německa. Podíl pachatelů, kteří nemají německé státní občanství, na celkovém počtu spáchaných trestných činů je zhruba trojnásobně vyšší, než je podíl cizinců na celkovém počtu obyvatel žijících ve Spolkové republice Německo. Mimochodem o těchto skutečnostech informoval také server Novinky. Ještě třeba připomenout, že do toho nejsou zahrnuti lidé s migračním pozadím, kteří již německé občanství mají. Pak by byl tento poměr ještě vyšší. Je to jeden z důvodů, proč hnutí SPD odmítá nový migrační pakt EU, který v prvotní fázi jeho projednávání, jak už jsem uvedl, podpořila Fialova vláda a který nám nařizuje povinné přijímání přerozdělených migrantů podle kvót či povinnost zaplatit v přepočtu zhruba půl milionu korun za jednoho odmítnutého migranta. Odmítáme akceptovat vynucené přesídlování migrantů zejména z islámských a afrických zemí do České republiky. V minulém týdnu jsme proto jako hnutí SPD, pardon, v uplynulých týdnech jsme proto jako hnutí SPD v průběhu mimořádné schůze Sněmovny na téma bezpečnostních hrozeb pro Českou republiku označili právě nekontrolovanou masovou imigraci do Evropy ve spojení s radikálním islámem a antisemitismem za jednu z nejzávažnějších hrozeb tohoto typu pro naši zemi. Říkáme jasně - nulovou toleranci masové a nelegální imigraci a nechceme samozřejmě migrační pakt EU a žádné migrační kvóty.

Děkuji za pozornost.

