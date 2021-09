Ondráček (KSČM): Dokud nebudu vidět porušení zákona, nevidím pro odvolání důvod

reklama

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

já v podstatě nechci zasahovat do této rozpravy, ani do tohoto sporu. Ale tak trochu musím reagovat na pana kolegu poslance Patrika Nachera, prostřednictvím pana předsedajícího, kdy on na jednu stranu říká, že mu něco nevadí a že ani nevadí, že paní Lipavská kandiduje. Ale že problém je, že kandiduje na čelním místě kandidátky. A pro mě je důležité - nebo dokonce na prvním místě kandidátky, že je lídrem možná, nevím, já se o ten Volný blok nebo jak se ten politický subjekt nazývá, nestarám - ale to mě překvapuje. Protože jestli má být něco zakázáno nebo není dovoleno, tak je úplně jedno, jestli to je na 15. místě nebo 21. místě nebo na prvním místě. A mně je to fakt úplně jedno.

Já se musím ptám pouze na to, jestli to, že paní Lipavská kandiduje popřípadě projevuje nějakou jinou činnost, zda je v rozporu se zákonem. A pokud to v rozporu se zákonem je, tak bych rád, aby k tomu byla nějaká právní studie někoho, kdo řekne: Ano, jednání paní radní nebo jak se oficiálně ten název jmenuje Lipavské je už v rozporu se zákonem a potom není o čem diskutovat. Potom by odvolána být měla. Ale jestli tady my máme rozhodovat na základě nějakého politického přesvědčení, jestli se nám paní Lipavská líbí nebo nelíbí a líbí se nám její činnost v té kontrolní, v rámci České televize, tak si myslím, že to je pouze politické rozhodnutí. Pouze politické rozhodnutí. A pro mě je opravdu fakt jedno, jestli je na prvním nebo devatenáctém místě kandidátky jakéhokoli subjektu.

A bylo zde zmíněno, kteří naši bývalí kolegové poslanci popřípadě jiné známé osobnosti působili v některých pozicích těchto kontrolních orgánů a zároveň kandidovali buď do Poslanecké sněmovny nebo do Senátu. Takže já za sebe říkám: Nebudu hlasovat pro její odvolání, protože dokud nebudu vidět porušení zákona, nevidím pro to důvod.

JUDr., PhDr., Zdeněk Ondráček, Ph.D. KSČM



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Ondráček (KSČM): Právo máme, ale nejsme ochotni ho využívat Ondráček (KSČM): Pro mě to je dnes přehlídka ztraceného času Ondráček (KSČM): Czexit zatím v nedohlednu Ondráček (KSČM): Myslivci, lesníci i zemědělci se sami divili, co všechno je tam nově přidáno

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.