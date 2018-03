Ondráček (KSČM): Kolegové z pravé části spektra, já vám říkám demokratická žumpo, rezignuji

Děkuji, pane předsedo. Vážené členové vlády, vážené kolegyně a kolegové, dovolte, abych vás seznámil se stanoviskem klubu, ale zároveň také stanoviskem svým, a zároveň abych částečně i reagoval na některé - správné slovo teď nemohu najít - výlevy z pravé části tohoto politického spektra.

Chtěl bych říci - a já myslím, že situaci popsal velice dobře pan předseda Faltýnek - 12. 12. jste rozhodli hlasováním 173 ze 181 o složení komise na kontrolu Generální inspekce bezpečnostních sborů. To, že má být tato komise na základě dohod politických stran přidělena KSČM, jste také věděli, byť jste zmínil, pane předsedo Stanjuro prostřednictvím pana předsedajícího, jak jste se nedohodli. To je ale vaše volba, vy jste z jednání odejít nemusel a mohli jste hlasovat.

Následně zde byla tahanice dva a tři měsíce o to, jestli mám být předsedou této komise, nebo nemám být, a v pátek došlo k hlasování. Jednou se vám podařilo v minulosti jedno hlasování zpochybnit, a to na základě chyby volební komise. Předpokládám, že už se to opakovat nebude, ale budiž, když někdo je v koncích, tak hledá, co se dá. Vám se podařilo zpochybnit volbu. Když napodruhé se vám to nepodařilo, tak si myslíte, že jste svolali demonstrace. No, chtěl bych vám, vážení kolegové z pravé části politického spektra - já vás nazývám demokratická žumpo - říct že - (nejdřív smích, potom silné bouchání do lavic vpravo). Ano, děkuji vám za potlesk (ozývá se smích v sále).

Chtěl bych vám říct, nebuďte tak namyšlení. Nebuďte tak namyšlení. Kdyby šlo o těch pár desítek a stovek lidí, tak se vám vysměji. Mě k mému rozhodnutí, které přednesu na konec, rozhodně nevede pár desítek či stovek nebo, jak vy nazýváte, tisíce demonstrantů, které jsou v ulicích. Mně jde o to - a pan předseda mé politické strany zmínil váš pohled na demokracii. Tak já vám řeknu, páni Gazdíkové, Feri, Rakušan, Farský prostřednictvím pana předsedajícího, že jeden ze zákonů této země, a jmenuje se zákon o právu shromažďovacím, můžete se podívat do zákona č. 84/1990, říká v § 1: jsou zakázána shromáždění v blízkosti budov Parlamentu České republiky, a to v místech vymezených v příloze 1, v příloze tohoto zákona. Příloha říká - Sněmovní ulice č. 1. Vy čtyři jmenovaní jste před dvěma měsíci chodili a tu skupinu vámi povolaných lidí jste tady podporovali. Vědomě jste porušovali zákony České republiky. Ale demokraticky nás tady budete přesvědčovat, jací vy jste demokraté. Ano, vám se demokracie hodí pouze tehdy, když potřebujete o ní mluvit a nebo si ji dát do názvu své strany nebo bloku či jiného hnutí. Takže to je vaše demokracie. Vaše podání demokracie.

A vaše podání demokracie je také v tom, že před dvěma měsíci na základě vašeho demokratického jednání mně bylo z rozhodnutí vedení Poslanecké sněmovny nabídnuto, abych odsud odjel, protože vámi podporovaný dav se chystal si na mě někde počkat a lynčovat mě. Jestli mně nevěříte, můžete se zeptat vedení Poslanecké sněmovny, které mně nabídlo odjezd z této Poslanecké sněmovny. Vy, kteří tady stále dokola mluvíte o demokracii! Vy vyzýváte k tomu, aby zvolený poslanec Parlamentu České republiky byl lynčován za to, že má jiné názory než vy! Děkuji, to svědčí o vaší demokracii. (Kdosi se ozývá zprava.) Jestliže tvrdíte, že lžu a chcete na mě pokřikovat, nemáte tu slušnost, tak se přihlaste do diskuse.

Vaše demokracie, vaše pojetí demokracie znamená to, že jsem nejenom já, ale především moje rodina, moje děti vystaveny takovému mediálnímu tlaku - a nejenom mediálnímu, i výhrůžkám, že jsem zvažoval a konzultoval s Policií České republiky poskytnutí krátkodobé ochrany. V demokratické zemi člen Parlamentu České republiky se bude dbát o své vlastní děti jenom proto, že vy jste si vymysleli modlu. OK, dělejte si, pane Bělobrádku, klidně mě můžete nejenom - (předsedající prosí o oslovování jeho prostřednictvím) - ano, omlouvám se, pane předsedo, pane poslanče Bělobrádku prostřednictvím pana předsedajícího, klidně můžete navrhnout mé odvolání nejenom z člena komise na kontrolu Generální inspekce bezpečnostních sborů, můžete také navrhnout, abych byl zbaven mandátu, abyste mně odebrali občanství, protože to je vaše demokracie ve vašem pojetí! Tak se chováte vy, demokraté!

Takže já neodstupuji z této funkce na základě toho, že by tady bylo pár křiklounů na ulici, ale proto, že jsem vyhodnotil bezpečnostní situaci svoji a mé rodiny. Když jsem byl ve služebním poměru příslušníka Policie České republiky, čelil jsem mnoha tlakům, mnoha tlakům přicházejícím od vás, vás, které jsem vyšetřoval a které jsme vyšetřovali na protikorupční policii! Ale tenkrát jsem byl v evidenci chráněných osob a mohl jsem si svoji rodinu ochránit. Dnes bohužel tu možnost nemám a nezbývá mi nic jiného, než volit tuto formu.

Tímto oznamuji, že rezignuji na post předsedy komise na kontrolu Generální inspekce bezpečnostních sborů. Děkuji. (Potlesk z řad KSČM, ČSSD a ANO.)

JUDr., PhDr., Zdeněk Ondráček, Ph.D. KSČM



