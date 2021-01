Ondráček (KSČM): Zákon je nadbytečný, česká justice to dokáže postihovat i podle stávajícího práva

reklama

Děkuji, pane předsedající, vážená paní ministryně, kolegyně a kolegové, paní ministryně ve svém úvodním vystoupení shrnula věci tak, jak je má připraveny. Mluvila o té době, ale ono to nebylo loni, ale už předloni na jaře, kdy vláda jednala v roce 2019, protože tento materiál doputoval do Poslanecké sněmovny už ke konci roku 2019. Protože já jsem k němu svoji zprávu pro klub psal už 25. 11. 2019. To znamená, ta časová prodleva už je tady poměrně dlouhá. Přestože se v této zprávě hovoří především o zavedení nové skutkové podstaty, kterou požaduje postihovat účast a činnost v nestátních ozbrojených skupinách, kdy důvodová zpráva sice zmiňuje pouze ISIS, ale důvod může být i zcela jiný. A já myslím, že pan zpravodaj ho i teď ve své zpravodajské zprávě zmínil. Je to i účast v jiných válečných konfliktech, a to zejména na Donbasu. Z mého pohledu však navrhuje nadbytečnost. Protože i tím, že uplynula doba od toho projednání a vložení sem do systému a jsme v roce 2021, tak si stačí otevřít Google, popř. tam zadat a zjistíte, že lidi, kteří se zapojili do válečných konfliktů třeba na Donbasu nebo někde jinde, dokáže česká justice postihovat i podle stávajícího práva. Dokáže. Protože několik lidí už takových postižených bylo a nevidím tedy důvod, proč dávat další novou skutkovou podstatu. Je to vždycky jenom reakce na něco, kterou se snažíme něčeho dosáhnout. Ale je to vždycky takové to právo jenom na tu jednu konkrétní věc.

Chápu, že tato vláda může mít s některými věcmi problém. Dlouhodobě se také řešilo, jak jsou postihováni naši lidé, kteří v rámci dobrodružství nastoupili do francouzské cizinecké legie a působí kdekoli v severní Africe nebo kdekoli jinde, a víme, do jakých akcí je cizinecká legie popřípadě jiné podobné uskupení zatahována. Ale nikdy žádným způsobem se to v rámci českého trestního práva moc neřešilo. Takže zde vidím nadbytečnost a jako takové navrhuji zamítnutí tohoto zákona hned v prvním čtení. Byť chápu, že budete mít zcela jiný názor, ale toto jsem vám říci musel. Děkuji.

JUDr., PhDr., Zdeněk Ondráček, Ph.D. KSČM



