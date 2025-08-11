Otys (TOP 09): Tudy ne. Maďarská cesta není řešením

11.08.2025 19:17 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k demokracii.

Otys (TOP 09): Tudy ne. Maďarská cesta není řešením
Foto: TOP 09
Popisek: Lukáš Otys, místopředseda TOP 09

Tudy ne. Maďarská cesta není řešením.

Vládu jedné strany jsme tu už měli. Nechceme si ji zopakovat – ani v Praze, ani v Karlových Varech.

Maďarsko ukazuje, co se stane, když přestaneme brát demokracii vážně. Když média ovládne jeden hlas, opozice se stane trpěnou kulisou a zákony píše jeden tým, který se už nebojí žádné kontroly.

V Karlovarském kraji už dnes vidíme, co to znamená, když vládne jedna strana. Chybí korekce, chybí odvaha říct „tohle nefunguje“. A výsledek? Místo rozvoje stagnace, místo spolupráce direktiva a jen chaos.

Koalice SPOLU je zárukou, že Česko zůstane západní demokracií.?A já jsem rád, že jsem součástí týmu, který garantuje pluralitu, zdravý rozum a nenechá se zlákat autoritáři. I když to někdy znamená jít proti proudu.

