Oulehlová (ANO): Hodnotitelé krajských strategických projektů byli slepí nebo měli přesné zadání

reklama

Jedná se o velmi vysokou částku ve výši 6,3 miliardy korun, která má pomoci zajistit řízený přechod od těžby uhlí, vznik nových pracovních míst a celkově zlepšit život v těchto regionech. Anketa Považujete neočkované za škůdce a nepřátele? Ano 22% Ne 75% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 4234 lidí

„Už když vedení Sokolova, Sokolovské uhelné a Karlovarského kraje podnikalo kroky k tomu, aby byl náš kraj zařazen mezi uhelné regiony, pracovaly desítky lidí z celého Sokolovska na přípravě projektů, které měly naplnit základní myšlenku Fondu spravedlivé transformace. Troufnu si tedy říci, že jsme jako město Sokolov a jeho okolí měli výrazný náskok oproti jiným subjektům, které se do procesu transformace chtěly přihlásit a nakonec i přihlásily,“ vysvětluje starostka Sokolova Renata Oulehlová.



Město nakonec přihlásilo šest strategických projektů a očekávalo, kolik z nich uspěje a jak velké budou mít dopady pro zlepšení života obyvatel na Sokolovsku. Jenže očekávání naplněno nebylo a vedení Karlovarského kraje za dosti nejasných a podivných podmínek vybralo úplně jiné projekty, které se navíc Sokolovska mnohdy ani netýkají.



„Krajský radní Patrik Pizinger (Místní) se v tisku vyjádřil,že jsme jako město podcenili základní přípravu projektů a že jsme špatně zpracovali naši vizi a strategii rozvoje regionu. Tohle je nehorázná lež a troufalost zástupce Karlovarského kraje,“ zlobí se starostka.



„Každoročně realizujeme řadu projektů a dobře víme, jak mají být připravené. Našich šest projektů bylo a stále je připraveno do takové míry, že se teoreticky klidně zítra mohou začít realizovat. A vedení kraje nebo nějací anonymní hodnotitelé si troufnou tvrdit, že jsme něco měli připravené nedostatečně,“ kroutí nevěřícně hlavou Renata Oulehlová.



Svůj boj za město a jeho projekty ale nehodlá vzdát a společně s některými dalšími krajskými zastupiteli požaduje opakování výběru a veřejnou prezentaci všech přihlášených projektů.



„Pokud je Karlovarský kraj zařazen mezi uhelné regiony kvůli Sokolovsku, měla by se většina projektů odehrávat v tomto regionu a většina peněz by do tohoto regionu měla také směřovat. Tady jsou lidé, kteří přišli a přijdou o práci v souvislosti s útlumem těžby uhlí. Tady lidé potřebují pomoc,“ dodává starostka Sokolova. Každý kraj je silný tak, jak silný je jeho nejslabší region. Starostka poukazuje na nesmyslnost jednoho z vybraných strategických projektů, kterým je rekonstrukce Klínovce, který nemá s těžbou uhlí, nezaměstnaností ani vzdělaností nic společného. Nebo na nulovou připravenost Krajského business parku.



„Myslíme si, že kdyby se peníze místo na obnovu nemovitostí na Klínovci investovaly do Sokolova, bylo by to pro obyčejné lidi daleko přínosnější, efektivnější a hlavně by to splnilo podstatu procesu transformace a hlavní myšlenku Fondu spravedlivé transformace,“ dodala starostka.

Renata Oulehlová ANO 2011



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Oulehlová (ANO): Slušní lidé teď dostali políček Oulehlová (ANO): Sokolov připravil adaptační pobyty pro děti Oulehlová (ANO): Máme za sebou těžký rok. Ten nový bude snad lepší Oulehlová (ANO): Díky úhradám z vydobytých nerostů mohla města i obce investovat

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.