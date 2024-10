Ožanová (ANO): Váš návrh? Že se moje děcko ani nedožije důchodu

Děkuji. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové (otáčí se do ministerských lavic k ministrovi Baxovi) - a ano, pan ministr tady je, ten mi sice neodpoví, i když se stal odborníkem na vše, tak ho tu vítám. Já bych chtěla zareagovat na kolegu Vojtka, jak vám to vysvětlili na Ministerstvu práce a sociálních věcí. Vzpomeňte si, co jste řekl v prvním čtení za větu, já jsem tehdy si do vás trošku zaryla. Tak já to připomenu: když už se toho důchodu dožijí. Ve své podstatě vám to vysvětlili a takhle jste to interpretoval na prvním čtení.

Víte, ano, výbor pro sociální politiku něco schválí, ale všimli jste si, kolik pozměňovacích návrhů, vládních, bylo vloženo až včera po začátku obecné rozpravy do systému? A to jsou návrhy, které určitě nezpracovávali sami poslanci, jsou to návrhy ministerstva. A co jste měli původně? Měli jste, že půjdeme i nad 70 let a dále do nekonečna. Takže takový byl původní návrh. Že jste zjistili, že to asi není ono, že jste přestřelili, to je pravda, proto jste dali pozměňovací návrh výborový. Ale jaký byl původní návrh? No takový, že moje děcko se ani nedožije důchodu. A pokud, tak jako - tak možná v něm bude jeden měsíc. A, vážení kolegové, kolegyně, (nesrozumitelné) zajímavé, jak dlouho v důchodu potom budete vy, a jestli budete chodit za kolegy: jsá jsem se chtěl dožít 21 let, ale doktor mi řekl, že to bude jenom 10 let.

Ing. Zuzana Ožanová ANO 2011



