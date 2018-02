Pajonk, Lasztoviczová (Svobodní): Nechceme, aby se z koncepce krajského zdravotnictví stalo vlekoucí se politikum

Krajští zastupitelé za Svobodné, Tomáš Pajonk a Helena Lasztoviczová, zařadí na 11. schůzi Zastupitelstva Zlínského kraje usnesení, kterým budou požadovat, aby byl k již, doufejme, předložené koncepci vypracován odborný posudek. „To proto, že nezávislý odborný posudek může odhalit její slabá místa a třeba i předejít budoucím problémům. Zároveň tím však chceme přispět k tomu, aby byla tak zásadní věc řádně projednána s odbornou veřejností i zastupiteli, nikoliv tedy formou tajnůstkářské kabinetní politiky jako dosud,“ říká Tomáš Pajonk.

„Nechceme, aby se z koncepce stalo vlekoucí se politikum. Přejeme si, aby došlo k jejímu transparentnímu a kvalitnímu projednání, což jistě umožní managementu nemocnic soustředit se na to, co dělat skutečně mají – tedy na řízení krajských nemocnic tak, aby poskytovaly co nejlepší zdravotní péči občanům Zlínského kraje,“ dodává Pajonk.

Ať už koncepci v pondělí Radoslav Maráček přinese či nepřinese, nebo ji snad přinese Jack Sparrow, dá se očekávat, že tato schůze zastupitelstva bude ta nejbouřlivější od chvíle, kdy se Okno do kraje přebarvilo na žluto.

Co se odehrálo od začátku roku 2017?

Únor 2017 – Rada odvolala představenstvo KNTB

Únor – květen 2017 – představenstvo vedou krizoví manageři. Klíčoví managři byli vybráni bez vyběrového řízení, bez deklarované vize.

Duben 2017 – Rada schválila uzavření smlouvy o dílo s PricewaterhouseCoopers Legal s.r.o. – na provedení prověrky hospodaření a vybraných procesů KNTB. Veřejnost nebyla seznámena s výsledky.

2. května 2018 – Rada ustavuje nová představenstva 4 krajských nemocnic – ve všech se opakují Radoslav Maráček a a Lucie Štěpánková (zodpovídá za personální záležitosti). Bez výběrového řízení.

31. října 2017 – termín, do kterého měl Radoslav Maráček předložit „Koncepci“ (nesplněn)

6. listopadu 2017 – 9. Schůze ZZK – očekávalo se předložení „Koncepce“ . Koncepci nedonesli, ale Čunek se o koncepci zeširoka rozhovořil. Obhajoval zpoždění, mluvil o šířce a rozsáhlosti koncepce, přitom tu šíři demonstroval příkladem, že se zvažují i různá geografická řešené, třeba i stěhování KNTB do holešovské SPZ. Obecenstvo to vzalo jako vážně míněnou úvahu. Zarezonovalo to s narůstající nervozitou danou informační uzavřeností procesů, které s nemocnicemi nové managementy již dělají. Tato informace začíná prosakovat k veřejnosti.

Listopad 2017 – únor 2018 – v KNTB probíhají personální změny – konkurzy na primáře. Součástí jsou psychotesty, což dosud nebylo zvykem. Psychotesty mohou vnést do výběrových řízení i účelovou neobjektivitu. Dodatečně se upravují podmínky těchto výběrových řízení. Nervozita narůstá.

Lékaři se obrátili na Českou lékařskou komoru s dotazem, zda jsou výběrová řízení na primariáty v pořádku. Formálně ano. Ale ČLK konstatovala, že je to nestandardní a zavádí to zbytečné managerské postupy. Dodávámě, že ,mohou být zneužity v hodnocení kandidátů.

V konkurzu – v prvním kole – neuspěl primář gynekologicko-porodnického oddělení Adamík.

Reakce: petice zaměstnanců KNTB za Adamíkovo setrvání ve funkci – více než 330 podpisů

5. prosince dokonce Město Zlín prostřednictvím médií důrazně odmítlo stěhování KNTB do SPZ Holešov, viz výše.

18. prosince 2017 – 10. Schůze ZZK – Rada Zastupitelstvo koncepci opět nepředstavila.

Nervozita zásadně vzrostla. Hejtman Jiří Čunek více než 2 hodiny obhajoval managerské kroky, které probíhají. Zastupitelé ovšem mluví o strachu, obavách, nervozitě. Hejtman musel také vyvracet fámy, které pochopitelně vznikají v důsledku stále neznámého koncepčního rámce, co bude dál spojeného s probíhajícími změnami zvláště v KNTB. Toto vše má původ v netransparetnosti postupu, kabinetní politice.

Krajský zastupitel za koalici Svobodní a Soukromníci Ivo Valenta prosadil usnesení, že Koncepci musí Zastupitelstvu předložit na další schůzi ZZK.

Hejtman Čunek neformálně přislíbil, že ji zastupitelé dostanou do konce roku, ovšem bez části týkající se řešení centrálního pavilonu v KNTB (nesplněno)

Hejtman Čunek také říkal, že Maráček zvažuje trestní oznámení pro šíření poplašné zprávy, že ve skutečnosti se připravuje pronájem nebo dokonce prodej nemocnice, a proto je úmyslně poškozovaná ekonomika KNTB Klasika - odvedení pozornosti...

Krajský radní Jiří Sukop pochválil hejtmana, že na této schůzi tak pěkně vše vysvětlil, vyzval ho ovšem k větší informovanosti veřejnosti o změnách. Hejtman Čunek odpověděl, že je informovanost dostatečná. To je však jednoznačně v rozporu s nárůstem nervozity. Informovanost je tak špatná, že je evidentně dosti výživným substrátem pro růst fám. Nejsou informování ani koaliční partneři.

Leden/únor 2018 – zdravotní výbor Zastupitelstva nedostal před 11. schůzí Zastupitelstva „Koncepci“ k projednání, zástupce Svobodnýchve zdravotním výboru Jiří Procházka to považuje za velký nedostatek

1. února 2018 proběhlo mimořádné zasedání Rady Zlínského kraje. Všichni očekávali, jestli ze zápisu z jednání Rady bude možné usoudit, zda a jakým způsobem bude Koncepce předložena Zastupitelstvu ZK na 11. Schůzi v pondělí 5. února 2018. Zápis je zveřejněn v pátek 2. února 2018. V zápise však o Koncepci není žádná zmínka.

