Pajonk (Svobodní): Babišovi jde o život. On nechce do vězení. Musí uchopit totální a maximální moc

Vážení kolegové,

situace ve státě se nám zásadně mění.

To co se děje se skutečně dá nazvat sametovou kontrarevolucí.

AB koncentruje moc. Jednu silovou složku po druhé. Jeden státní penězovod po druhém. Jeden mediální kanál za druhým. Ne vše ovládá přímo, s něčím mu evidentně pomůžou "Zemanovi" spojenci.

Mění se ředitelé státních a polostátních společností, mění se vedení státních médií.

To se dělo vždy. Jenže. Ouha.

Kdysi bylo stran více, kmotrů více. Navzájem se rvali. Navíc se rvali skrz "své" politiky a to ještě alespoň trochu museli ponechávat zdání demokracie a nějakých politických ideálů.

Z mnoha chobotnic se stává chobotnice 4.0, která navíc žádnou vnitřní opozici a tisíce ambiciozních oportunistů.

Věc má ještě jeden aspekt.

Babišovi jde o život. Zamyslete se nad tím. On nechce do vězení. A to mu reálně hrozí. Musí uchopit totální a maximální moc. Co přitom pokřiví a zničí je mu úplně jedno. Jeho motivace nám zničit šanci další svobodné volby je jasná. Nepůjdu do tepláků. Naše motivace být proroky jakýchsi pravd, je proti tomu neskutečně slabá. Navíc jako Svobodní máme pocit, že nějak bylo, nějak bude. Ale ono dost možná nebude.

Já nechci skončit v disentu, a štěkat moudra někde na facebooku, případně na vkontakte, nebo jiné síti, až ty první omezí.

Máme nějakou šanci. První linie boje je jasná.

Je to senát a je to komunál větších měst.

Senát může zabránit ústavním změnám. Komunál může narušit / nedovolit další penězovody Babišovi a další legitimizaci jeho moci.

Bude zapotřebí spolupráce s ostatními. Bude zapotřebí zabrat. Bude zapotřebí se kousnout a umět odpustit staré křivdy. A vykašlat se na boje, které se teď prostě nevedou.

Hlavní je ovšem, že lidem nesmíme nabízet útoky na Babiše nebo na komunisty. Lidem musíme nabízet řešení problémů. Babiš o tom mluví přitom zatím vsak skutečně mnoho nevyřešil.

Nebude to zrovna lehký rok, ale musíme to zásadní a daleko bližší nebezpečí odvrátit.

Bojujme! Každý na svém místě.

Ing. Tomáš Pajonk Svobodní



