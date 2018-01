Pajonk (Svobodní): K volbám půjdu, ale Zemana volit nebudu

Rád bych se také vyjádřil k prezidentské volbě. Nemyslím si, že je to zásadní otázka pro tuto zemi a je to navíc volba každého z nás. Pro mnohé z nás je to volba mezi dvěma zly. Volba mezi jedním poznaným a druhým pravděpodobným.

Nechci soudit voliče Miloše Zemana, ani voliče Jiřího Drahoše. To mi nejvíce ze všeho připadá na těchto volbách odporné. Přesto nakonec volit půjdu a nebudu volit Miloše Zemana.

Oba kandidáti jsou pro mě špatní. Oba chtějí více EU, oba nepovažují skutečné občanské a ekonomické svobody za podstatné téma.

Proč ale nebudu volit Miloše Zemana?

Protože Miloš Zeman vnesl do české politiky něco, co ji může totálně zničit. Je to tolerance ke lži. Miloš Zeman sedí na Hradě a jeho vlajka zní „Pravda vítězí“. On sám byl soudně usvědčen ze lži a také naprosto bez problémů říká nepravdy ve svých projevech, říká nepravdy o svých oponentech a jeho kampaň je založena primárně na vytvoření dojmu, že Jiří Drahoš je vítač imigrantů. Myslím si, že to není v podstatě pravda a také že je to vymyšlená kampaň. Když se tento styl kampaně osvědčí a Zeman zvítězí, tak to bude pro další české politiky znamenat, že takto se má vést kampaň. Že se má lidem lhát a mají se šířit hoaxy, tedy falešné zprávy. To bude pro naši politiku dlouhodobě velmi špatné. Proto nemůžu volit Miloše Zemana.

Není to tím, že bych neviděl určitou propagandu ze strany Jiřího Drahoše. Ta je tam samozřejmě také. Média, jako je Česká televize, jej pravděpodobně podporují. Má za sebou další kandidáty a mediální moc, kterou jen tak nějaký kandidát nedostane.

Přes to všechno, to, že Miloš Zeman naprosto otevřeně toleruje lži, je důvod, proč jej já, jako předseda Svobodných, nemohu volit.

Tomáš Pajonk,

předseda Svobodných a zastupitel Zlínského kraje

Ing. Tomáš Pajonk Svobodní



krajský zastupitel Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Petrík (Svobodní): Proč je pro mě prof. Drahoš nevolitelný Vondráček (Svobodní): Méně státu, více občanům. Proto volím Zemana Káles (Svobodní): Druhé kolo prezidentských voleb bude o slušnosti Vodička (Svobodní): Volba srdcem? Možná, ale jen v prvním kole

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV