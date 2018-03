Paroubek: Ďábel novičok

Chtělo by se dodat, že údajného použití Ruskem, respektive ruskými agenty, a to vůči někdejšímu dvojitému agentovi ruské a britské zpravodajské služby Skripalovi.

Je to zajímavá úvaha a ještě zajímavější je, že Britové a s nimi souznící představitelé Západu hovoří o tom, že útok na Skripala ze strany Ruska považují za velmi pravděpodobný. Tedy, Britové nepředložili žádné bytelné a vlastně ani jiné důkazy a prostě vycházejí z úvahy, že ruská zpravodajská služba (pochopitelně na přímý příkaz Kremlu) přistoupila k likvidaci zrádného agenta, který si v klidu v Británii užíval se svou rodinou důchodu.

Je to smutné, ale tentokrát se ani britská, ba ani americká zpravodajská služba neobtěžovaly s předložením „důkazů“ o zlotřilosti Rusů, alespoň na té úrovni na jaké byly předloženy před druhou invazí do Iráku, a to o údajné výrobě zbraní hromadného ničení (chemických zbraní) v této zemi. Jak známo, důkazy byly tehdy fingované. Americká CIA poté zažila takovou ztrátu prestiže, že se z ní dodnes nemůže vzpamatovat. Zřejmě proto, pokud jde o novičok a jeho použití, zůstala britská premiérka Mayová a velká část evropských politických elit s ní, jen na úrovni domněnek a fantazie. Vlastně žádné důkazy nebyly předloženy. Postup větší části evropských politických elit je v rozporu s evropskou tradicí kritického myšlení.

Ing. Jiří Paroubek

Nenarodili jsme se sami pro sebe, ale proto, abychom sloužili své vlasti. ( Jindřich IV.)

Prostě Mayová si řeší, jako slabý lídr britské vlády, svůj vnitropolitický problém. Britští lídři její upadající popularitu svou falešnou solidaritou jaksi fortifikují. Není bez zajímavosti, že vůdce labouristů Corbyn má v celé věci i přes politickou hysterii, která nyní zachvátila Británii, rezervovanější postoj. Britové vyhostili dvacet tři ruských diplomatů, prý špionů, recipročně stejný počet britských diplomatů vyhostili Rusové a teď se do vyhošťování ruských diplomatů pustí zřejmě větší část států Evropské unie.

Ještě bych pochopil, pokud by to bylo s ohledem na povinnou solidaritu se zatím ještě členským státem EU, na úrovni symbolických počtů. V případě ČR by se pak mohlo jednat o jednoho až dva diplomaty. Anebo stanovit větší počet vyhoštěných ruských diplomatu, ale za předpokladu toho, že např. do 15. dubna předloží britské zpravodajské služby bytelné důkazy o ruské účasti na otrávení dvojitého agenta. A pak třeba sankce přitvrdit.

Kriticky uvažující člověk se musí domnívat, že byl některou ze zpravodajských služeb, která útok na Skripala provedla, vybrán takový útočný jed, který má podezřele ruský název (novičok tak pěkně rusky zní), což usvědčí Rusko samo o sobě. Vlastně jiný „důkaz“ o ruské účasti při útoku na Skripala zatím není…