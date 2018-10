Paroubek: Povolební střípky

Pokud si dobře pamatuji, tak v roce 1974 v Portugalsku, byla diktatura Salazarových pohrobků zničena převratem armádních poddůstojníků a nižších důstojníků. Něco podobného by bylo potřeba i v ČSSD, ale při znalosti situace vím, že to není možné. Prostě nejsou lidé, reforma strany zdola nebo dokonce revoluce, není možná. Chce to tedy trpělivé a viditelné kroky vedení strany a ministrů, které by v očích veřejnosti ČSSD posouvaly zpět do pozice respektované strany.

Zázračná řešení, podle mého názoru, nejsou možná, ale chci se vyjádřit k několika zajímavým hlasům, které se po volbách z útrob ČSSD ozvaly.

Již v pondělí bývalý předseda klubu ČSSD ve sněmovně a nynější poslanec Roman Sklenák, kritizoval velmi správně stranickou likvidaci bývalého starosty ČSSD městské části Brno – Vinohrady, Čejky. Čejka byl jedním z dlouholetých členů ČSSD, který dokázal ve svém městském obvodu získat ve volbách v minulosti pro tuto stranu až dvě pětiny hlasů voličů. A najednou se nějaké bratrstvo rozhodlo, že Čejku vyhodí ze sedla a nominuje tam svého kamaráda. Jaký byl výsledek? Oblíbený starosta Čejka si udělal vlastní kandidátku, se kterou získal v podstatě u něj obvyklé počty voličů a ČSSD byla bita jako žito. To je kritika na správném místě. Ale Roman Sklenák byl součástí vedení ČSSD i v době, kdy se něco podobného stalo v Ostravě s úspěšným a oblíbeným primátorem Ostravy Kajnarem před volbami v roce 2014. Kajnar byl skupinou hochů, co spolu mluvili, ve stranických primárních volbách odstraněn a od té doby se strana v Ostravě vezla směrem dolů. Sobotkovo vedení neudělalo na podporu Kajnara nic. Naopak, důvodně se domnívám, že podporovalo jeho protikandidáta Palyzu jen proto, že vyhovoval Sobotkovu milci, tehdejšímu hejtmanovi, Novákovi. Pochopitelně, že jedno i druhé bylo špatně. Zbavovat se schopných lidí je něco, co sebezáchovně fungující společenský organismus nedělá. Je potřeba s tím do budoucna přestat. A kladu si otázku, zda to je vůbec možné...

Strana v Praze prohrála tragickým způsobem volby. Mrzí mě to tím více, že jsem od počátku 90. let velmi trpělivě budoval pozici ČSSD na pražské radnici tak, že se stala důvěryhodnou a respektovanou radniční silou. Nechci rozebírat všechny chyby, které vedly k tomu, že strana na radnici již nebude. Přečetl jsem si se zájmem článek, v němž odpovídá na otázky Práva náměstek primátora Dolínek. Že prý voliči dali při volbách na dojmy a ne na výsledky práce. Ano, v politice je zdání někdy více než skutečnost. Ale zavírat oči např. před chaosem v pražské dopravě, který trval nejméně dva, tři roky, by asi nebylo moudré. Je potřeba pojmenovat pravdivě všechny velké chyby, které ČSSD na pražské radnici udělala. Na rozdíl od hnutí ANO, které v Praze nyní mohlo „vrazit“ 50 mil. Kč do své volební kampaně, tyto možnosti ČSSD neměla. I tak se hnutí ANO, přes ohromné nasazení finančních prostředků, nepodařilo v očích voličů plně rehabilitovat za zmatenou éru primátorky Krnáčové. Bylo mi chvílemi líto lídra ČSSD v Praze, Landovského, který během dvou měsíců volební kampaně měl přesvědčit voliče o tom, že strana již bude jiná a lepší. Když na pátém místě kandidátky pro volbu do pražského zastupitelstva byl právě nepříliš úspěšný náměstek primátora a poslanec v jedné osobě, Dolínek. Když píšu nepříliš úspěšný, jsem ještě velmi ohleduplný, protože Dolínek bude ještě přes tři roky poslancem a měl by na sobě tvrdě pracovat a pokusit se v mladém věku ještě změnit.

Co však musí pražská ČSSD úplně změnit, to jsou vztahy v této organizaci. Pražskou ČSSD dlouhá léta svírá krunýř klientelismu. Bylo to nejlépe vidět na kauze nyní již bývalého budoucího ministra zahraničí Pocheho. Bez ohledu na politickou realitu byl hlava nehlava Poche prosazován a to proti vůli premiéra a prezidenta republiky… To je jedna z věcí, která ČSSD před volbami silně poškodila. Povšiml jsem si také poněkud hysterického povolebního vyjádření předsedy pražské stranické organizace ČSSD Pavlíka. Ten hned den po volbách, po kterých by měl spáchat „harakiri“, říká, že nemůže opustit svou funkci předsedy krajské organizace, neboť nechce vydat tuto organizace ruským agentům a Zemanovcům. Co dodat…Takhle to asi nepůjde.

