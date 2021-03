Pastuchová (ANO): Rozhodně nepodceňujeme potíže rodin s dětmi

reklama

Děkuji. Já jsem si počkala, i když jsem svého přednostního práva také mohla využít. Nicméně mnoho předřečníků přede mnou řeklo to, co mám připraveno. Já zde nebudu vystupovat a sdělovat jako poslankyně za hnutí ANO, ale jako poslankyně za vládní koalici. A myslím si, že pro všechny z nás jsou mladé rodiny důležité. A znovu opakuji, že jako vládní koalice jsme my všichni i tady ve Sněmovně navýšili rodičovský příspěvek o 80 000 Kč z 220 000 na 300 000.

Mnoho rodičů, já vím, že tento návrh byl podán myslím v říjnu, pane předkladateli (ten souhlasí), takže mnoho rodičů čerpá nebo čerpalo některý z protikrizových programů, ošetřovné, kompenzační bonusy, antivirusy. A tento záměr - já jsem také ráda, že se to otevřelo, ale já jsem si přečetla, proč vláda zaujala negativní stanovisko. Vy jste zde už řekl, že jste na to reagovali změnou, kterou chcete předložit pozměňovacím návrhem. Já bych to úplně v rychlosti zopakovala.

Vláda k tomu zaujala negativní stanovisko zejména proto, že tento zákon je neaplikovatelný, terminologicky nepřesný a rozporný. Není tam patrné, kdo je oprávněnou osobou - osamělý rodič, pečující o dítě, a rodič, příjemce rodičovského příspěvku, nebo osamělý rodič, který je zároveň příjemcem rodičovského příspěvku. Není tam jasné ani to, zda se příspěvek týká rodičů pečujících o předškolní děti, nebo nezaopatřené děti až do věku 26 let. Ten návrh zatím nezohledňuje ani skutečnou finanční situaci v rodině, ani počet dětí. Jsou tam vyčísleny náklady ve výši 3 miliardy, ale to může být docela i sporné.

Chtěla bych říct, že určitě nepodceňujeme potíže rodin s dětmi. Děti jsou dlouhou dobu doma, učí se distančně, z domova pracují i mnozí rodiče, což určitě změnilo běh a chod mnoha rodin. A jak říkala paní poslankyně Valachová tedy za ČSSD, jak zdůraznila, já říkám za naši vládu, tak ta vláda vlastně zvýšila ošetřovné na 70 %. Ošetřovné, musíme zdůraznit, že se nezapočítává jako rozhodný příjem při posuzování nároku na sociální dávky. Přídavek na děti dosáhne vyšší okruh, tím pádem vyšší okruh rodin. Dále je tu navýšení přídavku na děti. A kompenzační bonusy. Včera jsme schválili zvýšený příjem osob v karanténě a v izolaci, což také může přinést záruku finanční stability i do rodin s dětmi. Zálohové výživné nám začalo platit, jak kolegyně řekla.

Takže já jsem zde chtěla jenom říct, že opravdu naše sněmovna i teď naším schválením udělala hodně pozitivních kroků proto, abychom alespoň trochu rodinám s dětmi pomohli. A já jsem také pro, abychom tento zákon projednávali v běžném postupu. Ale jestli si můžu dovolit, tak jako předsedkyně výboru pro sociální politiku nesouhlasím se zkrácením projednávání. Děkuju.

