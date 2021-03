Pastuchová (ANO): Jaké budou sankce, když někdo bude lhát?

reklama

Děkuji, kolego. Spoustu slov řekl vaším prostřednictvím pan poslanec Feri. Mě nikdo nemůže podezřívat z toho, že bych nechtěla, aby tato situace se vyřešila a mohli jsme se vrátit do běžného života všichni. Opravdu mě ne, protože já na to ARO chodím sloužit. Teď jsem nemohla, protože jsem byla po úrazu, ale vrátím se tam, protože ti lidi v těch nemocnicích padají na pusu. To samé padají na pusu zaměstnanci krajských hygienických stanic. Nestačí se trasovat.

Dnes na výboru pro sociální politiku jsme dali několik dotazů. Na některé bylo zodpovězeno, na některé ne. Dám příklad. Mám COVID pozitivního manžela, tudíž jdu do čtrnáctidenní karantény já s ním. Je nesmysl, jak vím od lékařů, dělat PCR test po dvou dnech. Doporučeno je 7. - 10. den. 5. - 7. den, tak. Takže já půjdu ten 7. den na PCR test. Do té doby jsem v karanténě. 7. den budu negativní, budu dál, protože karanténa je prodloužena na 14 dní, budu dál v karanténě za 100 %. 10. den budu mít příznaky, tedy půjdu na PCR test 11. den, pokud bude místo, a 11. den mi vyjde PCR test pozitivní. Tudíž končí karanténa 11. den, a začínám čtrnáctidenní izolaci. To máme dohromady 25 dní za 100 %.

Budu dělat v nějaké firmě, fabrice, nebudu zde mluvit o zdravotnictví, protože věřím v to, že většina zdravotníků je dnes proočkována již druhou dávkou, takže to sem, nebudu teď moc tahat. Ale budu dělat v nějaké rirmě a budu vědět, že můj kamarád je COVID pozitivní. V té práci mě to moc nebaví. Rád bych si odpočinul, protože dělám i za jiné zaměstnance, kteří jsou už v karanténě. Máme přesčasy, tak se s tím kamarádem domluvím, že jsme spolu trávili celý víkend, nebo s tou kamarádkou. Ten kamarád je COVID pozitivní, a jak nám řekl ze své praxe a skuečnosti pan poslanec Nacher prostřednictvím, jestli můžu jmenovat, tak pan poslanec Nacher musel říci své kontakty, s kterými se tady setkal, s kterými byl na obědě kolem něj, a na základě toho hygiena kontaktovala tyto lidi, a ti šli do čtrnáctidenní karantény. Myslíte, že mi ta hygiena nebude věřit, když řeknu, prosím vás, já jsem byla 14 hodin nebo 2 dny celý víkend s kolegou nebo s kolegyní v kontaktu, a já do té karantény jít prostě musím. Takže já se toho zneužívání trošku bojím.

Kdo to bude kontrolovat? Paní ministryně nám řekla v médiích, že bude nutná kontrola. Kdo to bude kontrolovat? Paní ministryně řekla dneska na výboru, že hygiena. Hygiena? Ti už teď padají ne na hu..., ale na pusu, budu slušná. A pak nám bylo řečeno, že to je vlastně věc Ministerstva zdravotnictví. Ale tak když navrhuji přece nějaký zákon a chci tu kontrolu, vím, že jsem vládní poslankyně ANO, ale já se teď ptám, kdo to bude kontrolovat. Hygiena, která teď nemá čas na to, kontrolovat vzorky vody, běžnou agendu. Máme tady kolegu, jeho manželka dělá na hygieně, jsem v kontaktu s hygienou. Anebo zaměstnavatel? Půjde nějaký zaměstnavatel z personálního oddělení kontrolovat infikovaného kolegu? Já bych tedy nešla, já bych se asi bála. Takže kontrola nula. Kontrola nula.

Jaké budou sankce? Jaké budou sankce za to, když někdo řekne, bude lhát? To nejde ani ověřit, jestli lže, nebo nelže, to prostě nejde. Ta hygiena mu nařídí karanténu, protože dotyčný řekl, že s ním byl. Jaké budou sankce? Ony ani nemůžou být, protože ta hygiena to nepozná. Takže to je další věc.

Znovu říkám, kurzarbeit, vracím se k tomu. Když tu paní ministryně stála a řekla, že je pro ni priorita dohoda s tripartitou. Kde ji máme teď? Mně volají a říkají: S námi se nikdo nebavil, my s tím nesouhlasíme.

Takže já chci - upozorňuji znova - já chci, aby dnes něco prošlo, určitě. Nechci - a mrzí mě, že jedním hlasem, naším hlasem, neprošel ten návrh z pátku, opravdu mě to mrzí -a nechci, aby dneska dopadlo to samé, že to spadne úplně pod stůl. Nechci to. Ale já jsem poprosila našeho předsedu pana Faltýnka, že počkám, až se načtou všechny pozměňovací návrhy ve druhém čtení zde a pak požádám o přestávku před závěrečným hlasováním, abychom opravdu, opravdu, dneska schválili to, co má hlavu a patu.

Děkuji.

