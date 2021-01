Pastuchová (ANO): Kvůli tomu, že mají všude moc práce, budeme měnit zákon?

reklama

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

přestože jde o vládní návrh, plně to respektuji, protože jsem součástí vládní koalice, respektuji i výbor pro sociální politiku, jehož jsem předsedkyní, a výbor také přijal pozitivní stanovisko k tomuto projednávání. Přesto si ale musím dovolit k tomuto návrhu navrhovaném něco říct.

Tento návrh a my jako Sněmovna vlastně chystáme udělat úředníkům alibi, aby včas platit nemuseli. Včera jsme slyšeli, když jsme prodlužovali nouzový stav, že pokud bude epidemická situace lepší a nezhorší se nám, že nám nastoupí děti v prvním stupni do školy. To znamená, že teď by stačilo úplně to, kdyby paní ministryně dala pokyn vyplatit vše do konce února, a myslím si, že tohle, ten zákon, je nadbytečný a v něčem i nespravedlivý. A řeknu proč. Tento návrh řeší změnou zákona situaci, (kterou?) by mohl ovlivnit přístup a aktivita České správy sociálního zabezpečení. Česká správa sociálního zabezpečení má na administraci dávky třicet dní. Já jsem se na výboru pro sociální politiku Ministerstva práce zástupců zeptala, zda by nešel vydat metodický pokyn, který by nařizoval, aby se administrativa snížila na deset dní. Bylo mi odpovězeno, že to nejde, protože na České správě mají strašně moc práce.

Mgr. Jana Pastuchová ANO 2011



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

No, vážení, ale to mají na všech úřadech. Na finančním úřadu, na úřadu práce také. Prostě těch úřadů - a my kvůli všem, že mají všude práce, tak budeme měnit zákon místo toho, že nám stačí změnit metodický pokyn, který nám upraví dobu vyplácení z 30 na 10 dnů? Mně to přijde tedy trošku nelogické.

Další věc. Stejné podmínky jsme tady měli v jarních měsících. Já jsem neslyšela, že by s tím byl problém. Myslím, že nikdo z nás. Také jsme se na to ptali na výboru pro sociální politiku, jestli máme nějaké analýzy, jestli nám umí někdo říct, kolika žadatelů se to týkalo, že ta dávka se jim nakumulovala. Bez odpovědi. Byly to desítky? Takže my kvůli desítkám budeme měnit zákon!

Anketa Kdo by měl sestavovat vládu? Ten, kdo předloží většinu 4% Strana nebo volební koalice, která vyhraje volby 5% Strana, která má nejvíc mandátů 91% hlasovalo: 7248 lidí

Další věc. Ptala jsem se na to, jestli se ošetřovné bude odečítat nebo nezapočítávat vlastně i u běžných nemocí. To znamená, že já budu maminka a moje dítě si zlomí nohu. Budu maminka samoživitelka, takže budu 16 dní doma. Budu pobírat ošetřovné. Ano, i u běžných nemocí to odečteme. To se netýká jenom lidí, kteří jsou na ošetřovném v době koronakrize. Všem to odečteme. My budeme odečítat ošetřovné. Co pracovní neschopnost? Vždyť to je také náhrada za mzdu. Ošetřovné je náhrada za mzdu. Takže stát vyplatí náhradu za mzdu a ona se nám vlastně nebude započítávat. Co OSVČ, které mohou pobírat obdobné ošetřovné ve formě specifické dotace? Ale OSVČ si to musí odečíst. Takže tady se mi to také zdá trošku jako diskriminace.

Paní ministryně nám sdělila, že nepůjde o žádné navýšení rozpočtu. Já jsem opět neviděla analýzu, koho se to může týkat. Já to nevím. Neví to z nás nikdo. Požadovali jsme to, nikdo to neví.

Takže já, byť mám mnoho výhrad a zdá se mi, že tento návrh by si zasloužil asi projednávání v normálním režimu, protože jsem vám řekla spoustu věcí, které se mi na tom návrhu nelíbí; nelíbí se mi opravdu to, že - a mám mnoho dotazů od OSVČ, protože už toho mají také plné zuby, a věřím, když koukám na to, kdo bude za mnou vystupovat, včera jsem nemohla vystoupit, protože nemám přednostní právo, vidím tam kolegyni poslankyni - vaším prostřednictvím, pane předsedající - paní Olgu Richterovou a věřím, že ji nenapadne nám tady zase načíst pozměňovací návrh, aby se ošetřovné v době karantény zvýšilo na 80 %. Já jako zdravotník, který chodí na ARO jako sestra v záloze a vidím tam diagnózy, kdy ti nemocní jsou doma za 60 %, jsou to opravdu někdy ošklivé diagnózy, tak nevím, proč bychom si měli vybrat jednu diagnózu, kterou budeme preferovat osmdesáti procenty. Prosím, zamyslete se nad tím. Je to nefér vůči těm, kteří jsou nemocní.

Takže mám mnoho výhrad, přesto jsem i zvedla ruku, aby tento zákon byl projednán ve zkráceném jednání, protože respektuji, že to je vládní návrh, jsem poslankyní v koalici a respektuji i názor výboru pro zdravotnictví, který také podpořil to, aby se tento zákon projednával.

Děkuji vám všem za pozrnost.

Psali jsme: Pastuchová (ANO): Všichni se shodneme na tom, že kurzarbeit je potřeba Pastuchová (ANO): Důchodová reforma ministryně Maláčové? Jen hesla na plakát Pastuchová (ANO): ODS a TOP 09 za dob Nečasovy vlády jasně ukázaly, jaký vztah k důchodcům mají Pastuchová (ANO): Já vůbec nevím, o čem tady budeme hlasovat

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.