Pavel Sehnal (ODA): Antivirus je nespravedlivý, už měl dávno skončit

Vláda stále prodlužuje trvání tzv. programu Antivirus a chlubí se, jak díky tomu pomáhá ekonomice a chrání zaměstnance před možným propuštěním. Dříve to tak možná bylo, ale jak jsme přesvědčeni v Občanské demokratické alianci, teď to už neplatí. Ba možná dokonce právě naopak. Dlouhodobě tvrdím, že firmy potřebují zakázky a nikoli dávky.

Ze Strakovy akademie a ministerstev od počátku slýcháme, že jde o opatření, které má stabilizovat pracovní sílu. Své opodstatnění to mělo, ale jeho trvání nemělo být delší než dva měsíce a trh se poté měl uvolnit.

Antivirus je totiž ve svém důsledku velmi nespravedlivý, protože lidé, které si ve svých fabrikách jejich majitelé nechali, aby zabezpečili omezený provoz, dostali většinou méně než sto procent původní výplaty, protože nebyly peníze. Zatímco ti, kteří byli doma, dostali sto procent výplaty, protože tak byl vládní program Antivirus nastaven. Všichni asi cítíme, že to je špatně. Lidé, kteří byli doma a nepracovali, na tom byli lépe než ti, co do práce chodili. Nedává to smysl. Vláda to velmi špatně nastavila. Když už, tak to mělo být přesně naopak.

Mnohem lépe by premiér a jeho vláda udělali, kdyby místo rozdávání peněz rozjeli investice. Již jsem psal o dvouletém plánu oživení, který by podle ODA ekonomice pomohl. Teď měla vláda příležitost zrealizovat projekty, které už dlouho “stojí ve frontě”. Stát si měl zmapovat soubor investičních příležitostí a hned se do toho pustit. Třeba opravovat hrady a zámky, které často rozpadají, státní budovy apod. Klidně mohlo jít o stovky menších “šuplíkových” projektů od výměny světel či drobných rekonstrukcí. Pořád by to bylo lepší řešení, než peníze rozdat. To by firmy skutečně uvítaly. Místo toho ale vláda dotuje ztráty a nevytváří poptávku. Podnikatelé nechtějí dotace, ale zakázky. Tak nejlépe zaplatí své zaměstnance, kteří budou více utrácet a ekonomika se rozjede.

