Pavera (TOP 09): Zvyšovat daň u nejméně závadné loterie je opravdu tristní

Hezké a příjemné dopoledne, vážený pane předsedo, vážená paní ministryně, milé kolegyně, kolegové. Rád bych se také vyjádřil k daňovému balíčku, kterým se mění zákony v oblasti daní v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů. Paní ministryně nám zdůvodnila, proč balíček přijali. Věřím tomu, že je to legitimní postup zvyšování daně, ale jen pro uvedení, při tvorbě rozpočtu určitě přišli na to, že jim nějaké finanční prostředky chybí, tudíž hledali cestu, jak ty finanční prostředky najít. Chápal bych, že kdyby nechtěly, vláda a paní ministryně, zatěžovat naše občany zvýšením daní, takže na druhé straně by některé daně snížily, ale bohužel tak se nestalo.

Stejně jako pan kolega Vilímec musím ale pochválit ministerstvo financí, paní ministryni, za to, že se v zákoně o dani z nemovitých věcí, i na žádost ministerstva zemědělství, osvobodily od daně pozemky, na kterých se nacházejí ekologicky významné krajinné prvky, jako jsou močály, meze, aleje, skály a další takovéto věci, které významně přispívají k tvorbě krajiny a její pestrosti i v boji s erozí. Na druhé straně to také pomůže našim zemědělcům, kteří za to museli platit daň a mnozí z nich i likvidovali tyto krajinné prvky jen proto, že za ně museli platit vyšší daň. Takže tady určitě přijde pochvala pro paní ministryni.

Určitě souhlasím s tím, že se musí bojovat se závislostí na alkoholu, na drogách i na hazardních hrách, ale vysvětlení paní ministryně mě samozřejmě neuspokojuje. A myslím si, že by to měli vědět i občané. Zrovna u zákona u hazardních her zvyšovat daň u nejméně závadné loterie, což jsou stírací losy a Sportka třeba, tak to je opravdu tristní. A myslím si, že by se měli všichni, kteří to schválili, chytnout za nos. Protože existuje další hazardní hry, jako jsou kurzové sázky, živé hry, technické hry, které jsou mnohem závažnější pro patologické chování hráčů. A tam se vůbec nic nestalo. Vlastně je tam i návrh na zrušení zvýšení této daně.

Co se týká zákona o spotřebních daních a boji proti alkoholu, plně souhlasím, ať se zvyšuje daň z alkoholu i z tabáku. S tím souhlasíme, ale myslím si, že tady je správný návrh i z našeho hospodářského výboru, který by měl rozložit to výrazné skokové zdražení tabáku do 4 let, tak, aby se opravdu neohrozil český trh zavalením neprocleného tabáku z cizích okolních zemí, Polska, Ukrajiny apod.

Trošku na zasmání, říkal jsem to i na výboru. Pobavilo mě, že při boji proti alkoholismu se navyšuje počet množství piva vařeného doma z 200 l na 2000 l. To je velice záslužná činnost. Když si to spočítáte, že je to 4000 piv, což je 11 piv na 1 den pro 1 osobu, tak určitě tím pomůžeme v boji s alkoholismem. Ale to je jenom pro zasmání.

Co se týká dalších zákonů o daních z příjmů a zákona o rezervách, tak tady už to vysvětloval i pan kolega Vilímec, takže nebudu se k tomu nijak vyjadřovat. Myslím si, že samozřejmě zdanění rezerv pojišťoven mělo být po dohodě s pojišťovnami, a ne jim natruc, jen proto, že potřebují nějaké peníze do rozpočtu. Návrh, který je tady v Senátu, vychází z nějakého kompromisu, který navrhly i pojišťovny. Což nechápu, proč to ministerstvo vůbec nevzalo v potaz.

Co se týká dalšího takového poznatku ze zákona daně z příjmů, a to tady myslím nezaznělo, tak se navyšuje pozměňovacím návrhem odpočitatelná položka daňových poplatníků. Protože odpočitatelná položka se už také hodně let nezvyšovala. Jak tady paní ministryně říkala, že správní poplatky se nenavyšovaly od roku 2012, tak i ta odpočitatelná položka se nezvyšovala už řadu let. Takže je navrženo zvýšení z 24 840 Kč na 26 400 Kč. Což si myslím, že je také správný počin a měli by to občané také vědět.

A co se týká zákona o správních poplatcích, tak paní ministryně tady říkala, že v Německu to je dražší. V Německu je dražší všechno. Mzdy tam jsou vyšší, služby tam jsou dražší, takže ten argument tady bohužel neobstojí. A dávat to občanům, kteří čas od času zaplatí nějaký vklad, zdražovat to o 100 %, si myslím, že není dobrý počin a občané by to měli vědět. A navíc se to zdražuje i obcím, které budou vkládat veřejně prospěšné stavby, také o 100 % dráž za ten poplatek.

Věřím tedy, že Senát schválí řadu pozměňovacích návrhů. A přestože si nemyslím, že uspějeme ve sněmovně, protože tam ta mašinerie jede skrz Senát, věřím, že Senát ukazuje, že je potřebný. A že uvažuje rozumně, že ví, že ten zákon není dobře připraven. Vy jste dostali možná také e-mail od Hospodářské komory, která také doporučuje, abychom hlasovali pro pozměňovací návrhy, že zákon je nepřipravený a je nedokonalý. Takto to zaznělo z Hospodářské komory. Nevím, jestli to paní ministryně ví, tak jí to sděluji. Děkuji vám za pozornost.

Mgr. Herbert Pavera

