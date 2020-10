Pekarová Adamová (TOP 09): Chybí jakákoliv snaha o aktivaci lidí ohrožených ztrátou zaměstnání

reklama

Vážené dámy, vážení pánové, moc mě mrzí, pozdravuji aspoň takto na dálku paní ministryni Maláčovou, že tady s námi při této normě nemůže být, je to samozřejmě zcela pochopitelný důvod, ale ve své podstatě tady za vládu nezaznívají odpovědi na celou řadu argumentů, nebo protiargumentace, a nikdo tady pořádně ten návrh nehájí. Je to trošičku takový opuštěný sirotek, snaží se pár poslankyň z vládních stran, ale je to dost nedostatečné.

Každopádně návrh tohoto zákona zaznívá ve veřejném prostoru, častován ze všech možných stran a není s ním spokojen vůbec nikdo, ani zaměstnavatelé, ani zástupci zaměstnanců, odbory, odborníci, ekonomové, prakticky všichni se shodnou na tom, že byť byl připravován už od května, nebo alespoň je nám to tvrzeno, že byl připravován od května, tak tedy na něm těch pět měsíců přípravy rozhodně není znát. Název kurzarbeit tím, že nemáme úplně dobré jednoduché přiléhavé české slovo, se tak může stávat docela matoucím, protože tím, že to je slovo v němčině, to může vypadat, že tady máme podobný návrh, jaký je využíván právě zejména v Německu. Ale ten český návrh, takový kurzarbeit po česku, s tím německým tolik společného nemá.

Hlavní výhrady, které k návrhu máme, se budeme snažit upravit pozměňovacími návrhy. A souhlasím s tím, co tady už zaznělo od mnohých, že nelze betonovat starou ekonomiku, nelze ji zakonzervovávat tímhle způsobem, ale my se musíme snažit investovat do restrukturalizace ekonomiky a do ekonomiky nové. Tato výzva, která před námi je, tato krize je pro ni příležitostí, není tímhle návrhem naplněna. Jednoznačně chybí jakákoliv snaha o aktivaci lidí ohrožených ztrátou zaměstnání. To je například jeden z těch aspektů, který ten německý model má a tento český jej absolutně postrádá. Tady opravdu není žádná snaha o nějakou motivaci k tomu, aby se lidé víc vzdělávali, když už tedy nemají mít možnost pracovat nějakou část týdne, tak aby třeba právě tato část rekvalifikací a tak dále byla více podpořena. Vůbec to neobsahuje tento návrh. Pouze konzervuje staré pořádky a snaží se zachránit často i nezachránitelné, protože jak jinak si vysvětlit, že mají být podpořena a ochráněna i pracovní místa, kde ten zaměstnavatel pro zaměstnance má práci pouze jeden den v týdnu. Jeden den v týdnu stačí, to znamená, když to vezmeme v průměru, čtyři dny v měsíci stačí pracovat a máte nárok na tuto podporu. Tohle se budeme snažit změnit. Myslím si, že alespoň dva dny v týdnu tam musí být, ne-li víc, aby se dalo takové místo považovat ještě za perspektivní do budoucna. A perspektiva se určitě tímhle vyjádřit dá. Kvalifikovanější pracovníci by dle vládního návrhu přišli o šanci být podpořeni, protože ten strop tak, jak je nastaven, je příliš nízký. Proto návrh, aby jeden a půl násobek z průměrné mzdy byl tím stropem, a rádi podpoříme i návrhy, které tady zaznívaly, které myslí na kvalifikovaná pracovní místa. Vždyť to jsou ta, která mají šanci pomoci těm firmám častokrát právě z těch potíží, a ta musíme neopomíjet.

TOP 09 navrhne i další změnu, která se týká zákoníku práce a týká se možnosti propustit bez uvedení důvodu s tím, že zaměstnanec by byl podpořen státem dvěma měsíčními odstupnými a zaměstnavatel byl platil pouze jedno. Tři měsíce odstupného jsou dostatečně dlouhá doba na to, aby si člověk měl šanci najít práci jinde na perspektivním pracovním místě, či třeba začít právě podnikat tak, abychom se tady pohnuli od ekonomiky, která je postavena na levné práci, na ekonomiku, která je postavena na přidané hodnotě. To je přece to, co Německu právě trochu závidíme, nebo k čemu svým způsobem vzhlížíme, a měli bychom se snažit to také dohnat. My jsme tady Německo předehnali v počtu nakažených, ale nesnažíme se to, co tam dobře funguje, adaptovat na české prostředí. A já jsem přesvědčena, že by to šlo, jenom by to chtělo větší snahu. Ten kompromis, který paní ministryně Maláčová nazývala krvavým, je tady prakticky těžko hájitelný a já pevně doufám, že bude návrh přepracován a nebo alespoň budou přijaty ty pozměňovací návrhy, které jej posunou k něčemu, co skutečně má šanci pomáhat všem těm, kterých se týká, včetně celé společnosti tím, že pomůže české ekonomice a změně její struktury. To je to, co potřebujeme jako sůl a to je, k čemu tuto krizi můžeme využít. Děkuji.

