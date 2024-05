Pekarová Adamová (TOP 09): Drogy? Rozhodně jsem to nezlehčovala. Nevěděla jsem o tom

reklama

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, já se chci vyjádřit k situaci, která tady byla některými z vás řešena. V pondělí v tomto týdnu mi přišel dotaz novináře pana Blažka ze Seznam Zprávy ohledně kokainu v Poslanecké sněmovně. Bylo to poprvé, kdy jsem se o této situaci dozvěděla - od něj jakožto novináře. To znamená, bohužel, a tohle považuji opravdu za nepřijatelné, jsem se ani já, ani nikdo jiný z vedení Poslanecké sněmovny, ani z vedení kanceláře, ať už kancléř, nebo šéfka odboru bezpečnosti, od policie nedozvěděla tuto situaci dříve, což považuji za nepřijatelné. Ta situace nebo ten akt se měl stát v lednu roku 2022. To znamená, je to rok a půl, co o tom nebylo informováno, jak říkám, ani vedení Sněmovny, ať už to úřednické, nebo to politické. Co nastalo následně?

Samozřejmě že jsem okamžitě kontaktovala kancléře, samozřejmě že jsem chtěla, aby s Ochrannou službou, která spadá pod Policii České republiky, tuto situaci okamžitě řešil. Tak se také stalo. To znamená, okamžitě od té chvíle, kdy jsme se o té věci dozvěděli, jsme vyvinuli kroky, které měly činit vlastně nápravu v té dané věci. Pan kancléř se sešel s panem Komorousem, který je šéfem Ochranné služby. Pokud to někdo neví, možná pro veřejnost informace nová, Ochranná služba, která spadá pod Policii České republiky, je zodpovědná nejenom za ochranu chráněných osob, jakožto například ústavních činitelů, tedy i mé osoby, ale také za ochranu našeho objektu. Jak víte, tady v předsálí jsou právě policisté a v dalších prostorách Sněmovny, kteří tuto budovu a nás v ní chrání.

Já to považuji za naprosto nepřijatelné a za porušení předpisů nebo pravidel, která by měla být, že jsme nebyli informováni a že naopak byl informován novinář nebo média. To myslím, že je také v té věci podstatný určitý detail. Ta situace se od té doby řeší. Došlo k vyjádření, jak tedy Ochranné služby, které vám ráda nechám přeposlat. Byli o něm informováni jak členové vedení Poslanecké sněmovny, tak by měli být i předsedové poslaneckých klubů. To znamená, měli byste být informováni o tom, co bylo zjištěno a jak to bylo dále řešeno. Podle těch zjištění došlo k nalezení pouze papírku, který neobsahoval už samotnou látku, samotný kokain. Bylo to na pánských toaletách, které jsou přístupné komukoliv, kdo se pohybuje v Poslanecké sněmovně. Jak víte, tady kdokoliv máme přístup s kartou, a takových lidí je nejenom mnoho poslanců, samozřejmě ti logicky, a jejich asistenti, ale i celá řada dalších od zaměstnanců a dalších, kteří ten přístup mají - je to víc než tisíc osob - tak ti mohou tuto toaletu navštívit nebo mohou na ni zajít.

To znamená, já považuji tady tuto věc za nutnou řešit. A od začátku tak činím. Rozhodně jsem to nezlehčovala od samého počátku. Považuji za naprosto nepřijatelné, aby docházelo k takovýmto pochybením. A to je asi tak všechno, co v tuto chvíli k tomu mohu říci, protože všechny informace ti, kteří je mají dostat, dostávají. Nicméně nemyslím si, že bychom měli dále ještě více poškozovat i jméno Poslanecké sněmovny tím, že budeme tu situaci dále hrotit. Ty postupy se dějí tak, jak mají. A nedomnívám se, že teď, v tuto chvíli tady je přijat, nebo důležité, respektive nutné zařazovat k tomuto nový bod. Děkuji za pozornost.

