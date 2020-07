Pekarová Adamová (TOP 09): K takovýmto střetům zájmů prostě nesmí docházet

reklama

Dobrý den, dámy a pánové, vážená vládo, vážené poslankyně a poslanci. Ráda bych předložila nový bod, nebo bych vás chtěla požádat o to, abychom schválili nový bod na dnešním jednání. A začnu možná trochu netradičně, protože vás požádám předtím i o to, abychom si všichni představili, že jsme členy Parlamentu některé země, která je čistým plátcem peněz v rámci Evropské unie, to znamená více do společného rozpočtu přispívá, než z něho bere. Pak abychom si představili také tu situaci, že nějaká jiná země, která je v pozici toho čistého příjemce, má ve svém čele premiéra, který je zároveň také bonificientem, velkým příjemcem, z těchto společných rozpočtů, tedy z peněz daňových poplatníků v rámci Evropské unie. A představili si, že toto máme obhájit u svých voličů.

Myslím si, že všichni asi chápete, kam teď mířím, a totiž k tomu, že je zcela pochopitelné, že kolegové v rámci Evropského parlamentu, kteří jsou napříč všemi kluby, tedy všech těch frakcí, přijali rezoluci, že k takovýmto střetům zájmů prostě nesmí docházet. Že si prostě politici musí vybrat. Buď budou politiky, nebo budou podnikateli, kteří přijímají dotace. Obojí nelze. A všechno má své řešení. I tato situace své řešení poměrně snadné má. Prostě odstranit ten střet zájmů.

Toto bylo přijato v rámci rezoluce naprosto drtivou většinou všech europoslanců, kteří se k tomu vyjádřili svým hlasováním. A vláda k této rezoluci, která se tedy týká českého premiéra Andreje Babiše, přijala minulý týden v pondělí stanovisko, které si myslím, že bychom zde měli projednat. Nechci, abychom zabředli do konkrétního znění samotné rezoluce, ale právě znění odmítavého stanoviska české vlády.

Protože já tedy mohu za TOP 09 říci, že to stanovisko není jménem všech občanů České republiky. Skutečně je tady celá řada lidí, kteří stejně jako my ten střet zájmů jednoznačně vidí, vnímají a kterým vadí. A pokud vám nikoliv, tak to můžete projevit samozřejmě už tím hlasováním a tím dáváte souhlas k tomu, aby se takovýto střet zájmů i do budoucna mohl dít, až jste tedy jedním ze spolupachatelů tady toho střetu.

A my jako strana, která dbá i na rozvíjení dobrých vztahů s našimi blízkými partnery, což země Evropské unie bezpochyby jsou, tak také chceme, aby nám v tomto směru vláda v České republice, a jejím občanům, skutečně nekazila situaci při jednotlivých vyjednáváních, ať už o evropském rozpočtu nebo pomoci, které se nám může dostat v řešení koronakrize.

Proto bych byla velmi ráda, abychom se tady distancovali od tohoto vládního stanoviska, abychom jasně ukázali jakožto Poslanecká sněmovna, která má kontrolní funkci vůči vládě - vláda se nám zodpovídá, připomínám - že s tím, jak zachází se svoji pozicí, nemůžeme souhlasit. Někteří si vybrali tu pozici, že budou pracovat přímo pro pana premiéra na jeho zájmech, pro jeho firmy, a někteří - myslím si, že stále ještě je nás tady dost na to, abychom tu většinu vytvořili a abychom tu vůli dali najevo - snad ještě stále pracujeme skutečně pro všechny občany České republiky, pro všechny daňové poplatníky.

Proto vás žádám o zařazení nového bodu a to je bod pod názvem Reakce vlády České republiky na rezoluci Evropského parlamentu, bod, který by měl za příležitost dát vám prostor se k tomu, jak vláda přistoupila, také vyjádřit. Už více, než 18 tisíc lidí v podpisové akci se připojilo za pouhých šest dní pod to, že nesouhlasí s touto pozicí vlády, že není pronesena jejich jménem. A další přibývají každou hodinou a skutečně to není téma, které by vnímali jako marginální.

Myslím, že bychom se tím měli zabývat. Něco takového, jako je rezoluce Evropského parlamentu, se neděje skutečně každý týden, ani měsíc a dokonce ani rok. Takže to není něco, co bychom si měli říci, že nějak prošlo a nějak bude.

Ten bod, který jsem navrhla, bychom mohli projednat hned jako první, takže zároveň žádám o pevné zařazení bodu a to jako první bod dnes, tedy v úterý 7. 7. 2020. Věřím tomu, že i tím hlasováním ukážete, že vám skutečně jde o zájem všech českých občanů, nikoliv jednoho jediného velkopodnikatele. Děkuji.

