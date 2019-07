Pekarová Adamová (TOP 09): Najděme někoho, kdo jako příští prezident nebude podobný jako Zeman

V určité zoufalosti z dění v posledních měsících se vynořila myšlenka na zrušení přímé volby prezidenta. Dostávám řadu dotazů na můj postoj k případné změně, tak jej s vámi chci sdílet.

S tím, jak prezident Miloš Zeman svou funkci vykonává nejsem spokojena, mnohokrát jsem ho kritizovala a upozorňovala na to, že je to člověk, který nectí žádná pravidla. Nemyslím si však, že viníkem tohoto stavu je samotný způsob volby. Problém je v osobě, charakteru současné hlavy státu. Problém vnímám i v ústavním zakotvení - změnil se způsob volby prezidenta, žádným způsobem to však nebylo nereflektováno v Ústavě (okleštěním či přidáním pravomocí).

Na druhou stranu je potřeba říct, že Miloše Zemana by zastavil pouze silný premiér, který by nebyl k jeho ohýbání pravidel lhostejný. Je to člověk bez elementární úcty k Ústavě a jeho cílem není blaho naší země, ale uzurpovat si větší moc, než mu náleží. Typickým příkladem byla jeho úřednická vláda bez důvěry, a dalším výčtem bychom mohli dlouho pokračovat...

Pokud chceme zlovůli prezidenta předejít, bude nejúčinnější metodou bavit se co nejdříve o vhodném kandidátovi pro další období a urychleně začít pracovat na tom, aby příštím prezidentem nebyl někdo podobný, ne-li horší (ač to jde poměrně těžko). Vidíme v řadě zemí, kde občané prezidenta volí přímou volbou, že se zvolený dle pravidel svého mandátu chová a žádné problémy to nečiní.

Měnit tak zásadní věc v Ústavě se nemá dvakrát za tak krátkou dobu, to nepovažuji za vhodné. Ostatně zkusme si představit, kdyby prezidenta volil současný Parlament, jak by to dopadlo. S vlivem komunistů a dalších nedemokratických subjektů se nedá očekávat, že by šlo o výrazně lepší hlavu státu. Jak to vidíte vy? Byli byste pro změnu nebo zachování přímé volby?

