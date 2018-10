Pekarová Adamová (TOP 09): Nic se nevyřeší lusknutím prstu

Dnes by měl Václav Havel 82 let. Je to smutné výročí, protože tu člověk s jeho morální integritou bezpochyby chybí. To, co nám chtěl říct, ale nezmizelo, to je aktuální stále. Dnes začaly volby do zastupitelstev měst a obcí a třetiny Senátu. Když mluvil VH o volbách řekl toto: „Žádám vás snažně, abyste nepodpořili ty, kteří vám slibují, že všechno vyřeší za vás. Takoví lidé chtějí, abyste jen mlčeli, poslouchali a drželi krok. Žádám vás snažně, abyste nepodpořili ty, kteří mají diktátorské sklony, příliš často mění názory, nejsou schopni se domluvit s jinými, nabízejí různá dobrodružná, nepromyšlená a neodpovědná řešení a kteří by se nejraději vrátili k centralistickému řízení všech našich společných věcí.“

Možná ani sám nevěděl, jak moc aktuální tahle jeho slova budou.

S politikou jsem začala, když jsem byla v komunálních volbách v roce 2010 zvolena do Zastupitelstva Městské části Praha 8. Je to pro mě dodnes neocenitelná zkušenost, člověk se zde naučil rozhodovat, ale také dělat politické kompromisy. Krása téhle práce spočívá v tom, že výsledky vidíte rychle. Bezprostředně ovlivňujete život občanů a můžete jim mnohé ulehčit. Nikdo nic nevyřeší lusknutím prstu, často je to běh na dlouhou trať a ne vždy se věci podaří, věřím ale, že pokud si vybereme své kandidáty do zastupitelstev a Senátu svědomitě, může se spoustu věcí pohnout dopředu, může se nám žít lépe. TOP 09 nabízí schopné a erudované kandidáty, kteří neslibují vzdušné zámky, ale poctivou práci. Budu ráda, když je svým hlasem dnes a zítra podpoříte.

