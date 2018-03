Pekarová Adamová (TOP 09): Pane Babiši, jak byste definoval střet zájmů?

Vážený pane premiére,

prosím vás, velmi slušně vás prosím, přestaňte tady oslovovat poslance "kluci". Doufám, že se nedočkám toho, že tady budu oslovena "holka" atd. (Smích a potlesk v sále.) Skutečně to nepatří na tuto půdu.

Má otázka je poměrně obecnějšího charakteru, protože jak vidíme, tak tady stejně se můžeme ptát na co chceme a vy na co chcete odpovíte. Ale mě by zajímalo, jak vy, jako Andrej Babiš byste definoval střet zájmu? Opravdu by mě to zajímalo. Zcela z důvodu toho, že v tom střetu zájmu se samozřejmě vy v mnoha ohledech nacházíte. Já vám uvedu jeden konkrétní příklad. Já vám tedy mohu uvést teď ten nejaktuálnější a samozřejmě bylo by jich více, ale učebnicovou ukázkou takového konfliktu zájmů je, když trestně stíhaná osoba má pravomoc zasahovat do bezpečnostních složek či složky, která bezpečnostní složky kontroluje, tedy GIBS.

V takové situaci se vy nyní nacházíte. To znamená, že i kdyby tu byly opravdu jen ty pochybnosti, které jste zmiňoval v předchozí odpovědi jednomu z kolegů a kdyby na nich byla byť jen třeba desetina toho pravdou, tak stín pochybnosti, že nečiníte právě z těchto důvodů, ale z toho důvodu, abyste ochránil sebe jako trestně obviněného člověka nebo své blízké, kteří jsou taktéž obviněni, tady prostě vždycky může vzniknout a vždycky tady bude.

Mě by zajímalo, jak to definujete vy. Žádná jiná osoba nebo aspoň o tom nevím a určitě nikdo z nás v České republice prostě není v té situaci, že by byla trestně stíhaná a zároveň měla pravomoc se podílet na změnách, které se týkají právě institucí, které vyšetřují či které vyšetřují nebo jsou činné - tak jsem se do toho zamotala - které jsou prostě aktivní v trestním řízení. Tak.

Ing. Markéta Pekarová Adamová TOP 09



