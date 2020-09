Pekarová Adamová (TOP 09): Přestaňme tančit na Titaniku, do kterého nám teče

reklama

Vážená vládo, nebo její torzo, vážené kolegyně, vážení kolegové.

Předstupuji před vás se dvěma konkrétními novými body, které bych chtěla nechat zařadit na schůzi, která dneškem začíná.

Ten první bod je nasnadě. Vývoj situace nákazy koronavirem a vývoj v tom, jak epidemie nabývá, ten trend nabývá na nelichotivých číslech v České republice, je natolik alarmující, že si neumím představit, že bychom se mu nezačali věnovat i tady v Poslanecké sněmovně. Proto vás žádám o to, abychom zařadili nový bod na schůzi této Sněmovny, a žádám, abychom tak učinili jako druhý bod tohoto jednání hned dnes, až poté, co tedy vyřešíme vratku ze Senátu, a totiž pod názvem Aktuální situace vývoje epidemie COVID-19 v České republice. Z premiantů jsme se stali zemí, která má v současné době jedna z nejhorších čísel - a to zdaleka nejenom v počtu nově infikovaných, tedy potvrzených případů, ale i v počtu lidí, kteří postupně potřebují i další pomoc - na přepočet na sto tisíc obyvatel.

Já pevně věřím, že vám to není lhostejné a že skutečně si uvědomujeme, jaká rizika tady teď panují. Postupně nám uzavírají jednotlivé země své hranice. Ovlivňuje to samozřejmě již i ekonomickou situaci a ovlivňuje to naše nejenom pendlery, ale podniky, živnostníky, lidi, kteří obchodují s těmito zeměmi. Samozřejmě cestovní kanceláře a celé řady dalších.

Myslím, že bychom se měli zabývat tou zdravotní situací a že bychom neměli strkat hlavu do písku a namlouvat si, že ta situace je bezproblémová. My od vás chceme od jara totéž, stále to samé, a i teď v září je to stále aktuální. Chceme znát data, možné scénáře vývoje, s kterými počítáte, a plán, jak jednotlivé scénáře řešit. Lidé se už ztrácejí v tom, co platí za opatření, je v tom skutečně chaos a zmatek, to neustává, ale vláda se není schopna shodnout ani na takové banální věci, jako je aktivace ústředního krizového štábu. A proto chci apelovat zejména na sociální demokraty, my vás v některých těch vašich návrzích rádi podpoříme, i my vnímáme nutnost zřídit, nebo znovu aktivovat ústřední krizový štáb. Pojďte tedy dnes zařadit ten bod, ať můžeme o tom vést diskusi a ať můžeme přesvědčit i ty kolegy z vaší vlády, kteří to takto zatím nevidí.

Ing. Markéta Pekarová Adamová TOP 09



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Máme celou řadu konkrétních otázek. Namátkou - ohledně situace v krajských hygienických stanicích, napojení těchto hygienických stanic na tzv. virtuální systém call centra Daktela, kdy k tomu došlo, proč až tehdy, když k tomu došlo, protože informace jsou, že ještě v minulém týdnu tři krajské hygienické stanice napojené nebyly. Jak přesně byla posílena kapacita krajských hygienických stanic, kolik lidí dnes se zabývá na těch jednotlivých hygienách trasováním a co brání tomu, aby byly ještě lépe vybaveny a posíleny. Chceme znát informace, které se týkají tedy i plánovaného takzvaného sebetrasování, nebo sebereportování. Chceme vědět, jak se stavíte k oblasti právě zapojení i dalších složek, jako je třeba Policie ČR, právě do této činnosti a celé řady dalších.

TOP 09 už v minulém týdnu přišla s návrhem konkrétních opatření, která by byla potřeba udělat nejenom na hygienických stanicích, ale aby i pacienti a samozřejmě lékaři měli jasné, konkrétní instrukce, abychom se nedočkávali těch příběhů toho, že to v každé ordinaci pomalu funguje jinak. Myslím, že to je základní požadavek, který, pokud nejsme úplní ignoranti, tak vnímáme, že je nutný. Chceme, aby byly ochráněny rizikové skupiny a aby byly dostupné opravdu kvalitní roušky. Máme tady celou řadu českých výrobců, výrobců nanoroušek, respirátorů a dalšího zboží.

Chceme, aby byli zapojeni mnohem víc. A také jsme kladli konkrétní požadavky na to, abychom byli připraveni na situaci, kdy už bude dostupná vakcína. Je potřeba změnit legislativu. Chceme vědět, jestli ministerstvo na tom pracuje, v jaké fázi se tyto věci mají.

Kapacita testování - neustále zmiňovaný problém. Pokud jste se včera večer chtěli objednat tady v Praze na odběr, jako běžný občan jste měli šanci až v pátek tohoto týdne. Pokud máte příznaky, pokud jste ten, kdo opravdu potřebuje, tak je to velice dlouhá doba.

Všichni vidíme, že ten současný přístup vlády, většiny jejích členů je buď strkání hlavy do písku nebo přenášení odpovědnosti na druhé. Oblíbené je teď vinění občanů, že jsou v dodržování opatření nedůslední, že se nestarají o své okolí atd. Anebo je to takové zastírání reality. Přestaňme tančit na Titaniku, do kterého nám teče. Přestaňme se na té palubě stále tvářit, že se nic neděje. Zmatky panují všude, ve školách, samozřejmě je to otázka i právě hygienických stanic, trasování a dalších věcí.

Anketa Mělo by Česko stavět další bloky jaderných elektráren? Ano 94% Ne 6% hlasovalo: 2138 lidí

Proto žádám o zařazení tohoto bodu a prosím vás, abyste se v tom směru netvářili, že když jste z vládní strany, tak musíte držet basu se svými ministry a s premiérem. Já věřím tomu, že vám všem záleží na tom, aby se to nevymklo kontrole ještě víc, než už to je, pokud se to ještě dá vůbec pod tu kontrolu znovu získat.

Proto první bod hned po tom senátním bodu, který tady dnes máme, a ještě jednou apeluji, vládo, prober se, my máme návrhy konkrétních řešení, my jsme je představili, chceme o nich diskutovat a chceme, aby začala být hlavně realizována. Nepotřebujeme si někde plácat po ramenou k autorství, my chceme jenom, abyste to zkopírovali a aby to už konečně fungovalo.

Druhý bod, který si dovolím požádat, abychom zařadili, taktéž nový bod na jednání této schůze, by byl bod s názvem Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, s vyznačením navrhovaných změn. Ten důvod je jednoduchý. Tato vyhláška, která má umožnit handicapovaným dětem se vzdělávat v hlavním vzdělávacím proudu, tedy takzvanou inkluzi, tak doznala takové novely, která vyděsila zcela oprávněně jak ředitele škol a učitele, tak také mnohé rodiče takovýchto dětí. Podle nového znění této vyhlášky by přišly o možnost se dále vzdělávat, když to velmi zjednoduším, tak se má jednat o úspory, a jsou to úspory na tom nejhorším možném místě. Proto chci, abychom, byť je to vyhláška ministerstva, standardní samozřejmě, neschvalujeme, tak tady ji podrobili diskusi, a abychom se mohli skutečně dozvědět důvody, které vedly ministerstvo k tomuto kroku. Navrhuji, abychom tak učinili v pátek, protože nevidím, že by byl přítomen pan ministr Plaga, tak aby měl příležitost se na to připravit a dostavit se na to jednání, tak prosím, aby to bylo v pátek, první bod našeho jednání. Já si uvědomuji, a TOP 09 by byla ta poslední strana, která by nechtěla, abychom v tom obrovsky napjatém rozpočtu s dluhem, který máme jako břemeno do budoucích generací, abychom nešetřili. Ale šetřit zrovna na tomto místě nepovažujeme vůbec za správné. Takže prosím, abychom to vzali v potaz a abychom se tím zabývali a nenechali tyto děti a jejich rodiče a učitele ve školách na holičkách.

Děkuji.

Psali jsme: Pekarová Adamová (TOP 09): Podnikatelé a živnostníci s velkým znepokojením sledují, co nastává Pekarová Adamová (TOP 09): Prezident se má postavit za svou zemi. Otázkou zůstává, která je ta jeho země Pekarová Adamová (TOP 09): Vztah k politické straně je jako manželství. Také v něm musíme dělat kompromisy Pekarová Adamová (TOP 09): Nesmíme v tom Bělorusy nechat, zradili bychom i ideály naší svobody

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.