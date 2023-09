Peksa (Piráti): Evropa tratí na daňových rájích přes 1,4 bilionu korun ročně

20.09.2023 14:01 | Tisková zpráva

V přepočtu minimálně 1,5 miliard korun ročně (asi 65 mil. euro) by mohla získat Česká republika zpět na daních, pokud by zamezila odvádění peněz do daňových rájů. Ukázala to dnes zveřejněná studie politické skupiny Greens/EFA, jejíž součástí jsou čeští Piráti. Na úrovni Evropské unie by pak opatření přinesla v přepočtu více než 1,4 bilionu korun (59,5 mld. euro) ročně.