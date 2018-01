Peksa (Piráti): Svoboda je i o odpovědnosti

Dobré dopoledne, dámy a pánové, vážení kolegové. Já jsem si přečetl návrh toho usnesení a bohužel jsem z něj trošičku zklamán, protože to přesně navazuje na tu předchozí tradici, kterou česká a evropská politika měla v minulých letech. My se tady jasně negativně vymezujeme vůči nějakému konkrétnímu mechanismu, který Evropská komise předkládá, ale zároveň nenabízíme žádnou konstruktivní alternativu. To bohužel není možné a já se obávám, že to skončí tak, jako to skončilo v těch minulých letech, že budeme přehlasováni.

Chtěl bych vás upozornit, že o tom rozhoduje společně s Evropským parlamentem Rada ministrů, kde se hlasuje příslušně kvalifikovanou většinou. To znamená, že se bude skutečně hlasovat a my musíme postavit, v případě, že chceme nějaké rozhodnutí blokovat, příslušnou blokační menšinu. Obávám se, že tohle ani ve spolupráci s Polskem a Maďarskem nebude možné. Takže musíme hledat nějaké konstruktivní řešení, které by bylo přijatelné i pro ty ostatní evropské státy.

My totiž v současné situaci v tom problému nejsme sami. Česká republika je součástí Evropské unie, součástí Schengenského prostoru a pokud se chceme po Evropě pohybovat svobodně, jako tomu bylo doposud, tak musíme dodržovat společná pravidla. Protože svoboda je i o odpovědnosti. A my se ta společná pravidla musíme snažit dohodnout s těmi ostatními. Česká republika nikdy nebude mít sílu, aby zbytku Evropy diktovala. V této pozici jsme nikdy nebyli za posledních tisíc let a myslím si, že následujících tisíc let nebudeme.

Mgr. Mikuláš Peksa Piráti



Proto bych chtěl navrhnout alternativní usnesení k tomu, které tady bylo. Já bych vám ho teď rád přečetl. Konkrétně tedy: "Pozice vlády České republiky k projednání Rady ministrů Evropské unie. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu, aby předložila konstruktivní alternativní návrh k navrhovanému automatickému korekčnímu mechanismu v podobě automatické relokace žadatelů o mezinárodní ochranu mezi členskými státy. Dále podpořila efektivnější fungování evropských informačních systémů a snížila tak administrativní zátěž na správní orgány členských států. Dále podpořila tvorbu funkční společné evropské politiky pro navracení neúspěšných žadatelů o azyl do zemí původu a podpořila zlepšení ochrany vnější Schengenské hranice."

Myslím si, že tohle je skutečně důležité, protože tak, jak to v současnosti funguje, jak to vytvářejí ty stávající tradiční strany, které nejsou schopné efektivně zdigitalizovat a zautomatizovat ta azylová řízení, prostě nemůžeme fungovat. A my jako Česká republika se společně s dalšími státy musíme Evropskou unii snažit modernizovat. To je z mé strany všechno. Prosím, abyste podpořili toto alternativní usnesení. Děkuji. (Potlesk z řad poslanců Pirátské strany.)

