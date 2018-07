Pernica (KSČM): Co nás čeká

Možná si řeknete, že slibům u nás již dávno nevěříme. Mnohé politické subjekty k tomu svou činností velmi napomáhají. KSČM však ve svých programech neslibuje nemožné. Řídí se heslem „méně je někdy více“.

Náprava dění, které tu zanechaly pravicové vlády, bude trvat několik let. A ne vše půjde uvést na pravou míru. Některé podivné privatizace a prodeje nenávratně poškodily občany i stát. A jejich realizátoři jsou dnes prakticky nepostižitelní.

Máme před sebou komunální volby. Právě v obcích a městech je třeba pracovat tak, aby lidé měli záruku v tom, že se snažíme pomoci při řešení problémů, které mají. V některých případech je nutné oslovit i vládní představitele především proto, že menší územní celky nemají vždy tolik financí, aby mohly účinná opatření realizovat.

Právě proto je nutná bezprostřední součinnost i s poslanci KSČM, kteří se snaží prosadit náš volební program a zlepšit tak situaci, jak České republiky, tak i jednotlivých občanů. Podzimní komunální volby budou odrazem naší dlouhodobé práce. KSČM nespoléhá na bombastickou kampaň, ale na pravidelná setkávání s občany a pečlivé naslouchání jejich připomínkám a podnětům k řešení stávajících problémů.

Bc. Emil Pernica, DiS. KSČM



Právě na menších obcích a městech se lidé lépe znají a mohou se rozhodnout ve prospěch těch, kterým věří. A to je myslím jednoznačně naše výhoda.

Věřme, že čelní představitelé státu budou stejně jako my vnímat některé požadavky, které se jim lidé snaží našim prostřednictvím sdělit. I když čísla o nezaměstnanosti hovoří o tom, že je nízká, lidé v některých regionech státu, zvláště jsou-li starší i při možnosti rekvalifikace, práci hledají marně. Je třeba se zamyslet nad vybaveností menších obcí a zamezit tak odlivu občanů do větších aglomerací.

Pokud v nadcházejících podzimních volbách dáte šanci kandidátům KSČM, máte jistotu v tom, že svůj program, který ve volbách předkládáme,budeme prosazovat po celé následující volební období.

