Peštová (ANO): Arogance poslance Jakoba v ČT mě úplně dostala

Děkuji za slovo, paní předsedající.

Já jsem bedlivě poslouchala svoji předřečnici paní kolegyni Šafránkovou, prostřednictvím vás. Včera jsem se koukala na Máte slovo, kde vlastně ona byla proti panu poslanci Jakobovi. A velice mě mrzí, že pan poslanec Jakob tady není, protože já jsem tedy ten pořad nedokoukala. Já jsem to musela vypnout. To se nedalo. (Pobavení v sále.) Ne jako z hlediska toho, že ten proslov, ale spíš ten obsah.

Jako to bylo strašné. A já jsem z toho moc nepochopila, nebo respektive pochopila jsem jednu věc, že pan poslanec Jakob tam řekl, že on je zákonodárce, což souhlasím. A byla tam právě velká debata ohledně pozměňovacího návrhu, který on podal se svým ctěným kolegou a podali ho půl hodiny předtím, než skončilo druhé čtení.

Mě tedy úplně dostala ta jeho arogance, když tam vysvětloval, že on jako zákonodárce má právo, a my jsme ti, kteří ty zákony děláme. Ale mě spíš zajímá to, že vůbec nectil, že ministerstvo dalo ten zákon do mezirezortního připomínkového řízení, že to mělo nějaké studie dopadů. A můžeme si o tom myslet, co chceme.

Kdežto ten jeho pozměňovací návrh nemá vůbec nic. Dal ho sem, říkám, půl hodiny předtím, než skončilo druhé čtení. Takže diskuse nastala až teďka, protože my jsme neměli možnost se s ním pořádně seznámit. Dotkne se to 120 000 lidí.

A říkám, velice mě mrzí, že tady pana poslance nemáme, protože já bych tu diskusi docela ráda tady s ním otevřela. Pokud se někde dívá na televizi, ne v tomto sále, někde jinde, tak ho prosím, aby se dostavil do sálu, a mohli bychom si o tom popovídat.

Děkuji.

