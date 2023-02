Peštová (ANO): Vy jste neudělali vůbec nic, protože jste si dali do rozpočtu nulu

reklama

Děkuji za slovo, paní předsedající. Já bych chtěla reagovat na pana poslance Výborného, prostřednictvím paní předsedající.

Já když jsem mluvila o tom řádném legislativním procesu, tak jsem samozřejmě myslela to, že jste to dávali do mezirezortního připomínkového řízení na dva dny, dali jste to tam patnáctého a sedmnáctého, byl konec února, že jste zkrátili připomínková místa, že jste měli opět další výjimku, opět další výjimku, tudíž nemáte zpracovanou studii dopadů. Takže o čem my se tady bavíme? My se tady bavíme o nějakých hypotetických číslech, která vypadla z Ministerstva práce a sociálních věcí, protože studie dopadů, respektive jaké to bude mít dopady do společnosti, není. Není zpracovaná.

Není zpracovaná. Máte výjimku od pana ministra. Ale co mě zajímá, to je to, co říkal tady Patrik Nacher, prostřednictvím paní předsedající, proč jste to nedali do toho mezirezortního připomínkového řízení na delší dobu a nedali jste to tam v září, v říjnu, proč jste, protože ty predikce už jste věděli, věděli jste, že ta inflace bude, a i kdyby nebyla tak vysoká, tak právě proto, z předběžné opatrnosti, tím, že jsem tu legislativu na tom ministerstvu dělala, bych právě měla tu legislativu připravenou tím, že už bych dávno to kolečko udělala.

Vy jste neudělali vůbec nic, protože jste si dali do rozpočtu nulu, věděli jste, že žádná inflace nebude, nebo respektive, že ji zkrátíte, a teď už jenom jste načasovali, kdy to přijde. A vy jste to načasovali po volbách, protože jste nechtěli ty volby projet.

Tomu rozumím, je to pro vás legitimní důvod. Ale co mě zajímá třeba, proč Ministerstvo práce a sociálních věcí, nebo respektive Ministerstvo financí nezahájilo nějaké jednání, protože třeba když se kouknu na valorizaci restitucí, tak to máme sedm miliard, a tam jste nic nesnížili, tam jste nic nepokrátili. Ani jste nezahájili nějaké jednání, že ta inflace je enormní, že s tím... jako správný hospodář nesouhlasíte.

