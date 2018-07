Petera (ČSSD): Posudky EIA pro přístaviště v Čelákovicích a kynologický areál v Čerčanech vyhovují

Šlo o nové přístaviště v Čelákovicích a areál, který bude sloužit pro kynologické sporty v Čerčanech. V obou případech projekty z pohledu EIA odsouhlasila.

Přístaviště Čelákovice

Přístaviště má být umístěné v Čelákovicích na levém břehu Labe, konkrétně nad jezem za stávající lávkou pro pěší a cyklisty. Zařízení bude využívat už vybudovanou infrastrukturu v místě. „Přístaviště by mělo sloužit pro krátkodobé a střednědobé stání rekreačních plavidel a krátkodobé stání osobních lodí,“ uvedl náměstek hejtmanky pro oblast životního prostředí a zemědělství Miloš Petera (ČSSD). Podle něj není důvod k námitkám z hlediska negativního dopadu na životní prostředí, protože bude zanedbatelný.

Součástí výstavby přístaviště jsou vodovodní řad (jako investice města Čelákovice) a vodovodní přípojky. Nově vybudované zpevněné plochy budou sloužit pro cestující a budou doplněny lavičkami, odpadkovými koši, stojany na kola a informačním systémem. Zpevněné plochy přímo navazují na stávající zpevněnou asfaltovou komunikaci. Vlastní maximální zatížení vodní cesty je odhadováno na 10 – 12 lodí denně, průměrná intenzita v běžných dnech v sezóně se předpokládá kolem 6 lodí za den.

Areál v Čerčanech

Multifunkční sportovní hala a sportovní areál pro kynologické sporty by měl vyrůst v Čerčanech. Měla by stát na nezastavěné části obce, konkrétně mezi dvěma komunikacemi - železniční tratí z Prahy do Tábora a silnicí 1. třídy č. I/3 spojující Mirošovice s Benešovem.

„Kromě multifunkční sportovní haly by zde mělo být součástí areálu například rehabilitační centrum, výukové centrum se školící místností, ubytovací prostory pro ke krátkodobému pobytu personálu, sportovců a účastníků sportovních akcí a technické prostory zázemí,“ upřesňuje náměstek hejtmanky Miloš Petera. Podle projektu bude v jihozápadní části pozemku umístěna plocha pro volnočasové aktivity (víceúčelové venkovní hřiště) s přírodním travnatým povrchem a krytou tribunou. Severně od této stavby bude umístěn kemp s chatami pro ubytování a místem pro karavany a stany. Součástí bude rovněž stavba objektu zázemí s WC, umývárnami, kuchyňkou a technickou místností.

Záměr je v souladu s platným územním plánem obce Čerčany, jedná se o zastavitelné plochy. „Z hlediska dopadu na životní prostředí je sice v blízkosti místa stavby evropsky významná lokalita (EVL) soustavy NATURA 2000 Dolní Sázava, ale vzhledem k velikosti a charakteru záměru nelze dotčení této ani jiné významné lokality předpokládat,“ dodává náměstek hejtmanky.

Díky areálu navíc dojde k sadovým úpravám, vybudování jezírka a v západním cípu řešeného území je navržen zemní val, který bude osázen středně vysokými až nižšími keři a bude tvořit protihlukovou a optickou bariéru vůči stávající silniční komunikaci. Tyto úpravy zvýší prvoplánově jak rozmanitost flóry, tak nepochybně díky ní dojde ke zvýšení rozmanitosti i fauny, a to zejména hmyzu, drobných bezobratlých a obratlovců. Současně se jedná o osázení stromů, keřů a bylin v české krajině původních nebo zdomácnělých, vhodně navazujících na okolní krajinu.

autor: PV