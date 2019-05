Petráš (BOS): Poděkování

Vážení přátelé,

Volby do EP jsou za námi. Pro naše politické hnutí BEZPEČNOST, ODPOVĚDNOST, SOLIDARITA (BOS) to byly první volby, kterých jsme se zúčastnili. Očekávali jsme lepší výsledek, ale realita je jiná. Přesto mně dovolte, abych poděkoval všem, kteří přišli do volebních místností a do volební urny vhodili volební lístek s číslem našeho hnutí.

Především však chci poděkovat všem, kteří nám aktivně pomáhali organizovat volební kampaň. Ať už to byli členové našich místních klubů, či sympatizanti BOS. Také děkuji našim kandidátům, kteří se aktivně zapojili do volební kampaně.

Neúspěch v těchto volbách nás nesmí odradit. Věřím, že naše politické hnutí má své místo na naší politické scéně a že potenciál, který máme, bude v další naší činnosti plně využit.

Za ÚRH BOS

Ladislav Petráš, předseda

(převzato z Profilu)

