Petrová (SPD): Ovlivňuje politika územní plánování?

Často se stává, že v zastupitelstvu sedí developeři či ekonomové, kterým v očích zasvítí peníze jako v seriálové postavičce Strýček Skrblík, když vidí investici. Ale bohužel někdy se může stát, že do investic a stavebních plánů hodí vidle sousedi pozemků či změna krajiny nebo schovaný dokument.

Sousedům pozemků se po zveřejnění projektu nemusí líbit krajinný ráz či zvýšená dopravní situace po nastěhování obyvatel do nových staveb. Změnou krajiny je například zvýšená biodiverzita živočichů a rostlin, hlavně takových, které jsou chráněné a měl by se na základě těchto informací změnit územní plán.

Nelze zavřít oči u různých ekologicky významných prvků či lokalit, jako je například mokřad. Mluví se stále, jak se má zadržovat voda v krajině, že jsou častější období sucha a podzemní vody je málo a vlastníci studní jsou s vodou na hraně. Nelze tuto informaci ignorovat, ale pracovat s ní, nemělo by se stavět na plochách, kde jsou tyto významné lokality. Fond životního prostředí finančně podporuje údržby a nově vzniklé krajinné prvky. Jinde se budují nové tůně (mokřady) a na jiném území se likvidují z důvodu staveb.

Ing. Monika Petrová, Ph.D. SPD



mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Dalo by se říct, že stát vyhazuje peníze z okna, kdyby se podporovaly mokřady, které už na území ČR jsou, nemusely by na některém území vznikat nové, anebo na území ČR mokřady jsou, ale nechtějí je určitá města či obce nahlásit, aby nemusely řešit změnu územního plánu a mohlo dojít k plánované zástavbě.

Anketa Otakar Foltýn stále tvrdí, že použitím slova „svině“ nepochybil. Měl by se za to nakonec omluvit? Měl 95% Neměl 2% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 8485 lidí

Co se týče schovaných dokumentů, kde jako v jednom nejmenovaném městě ve Středočeském kraji došlo, může nastat problém, že město prodalo developerovi pozemky za účelem stavby, a když vyšel ven projekt, tak se najednou našel dokument starý 15 let, že na tomto území byl vypracován posudek a našly se zde chráněné druhy a louka mokřadního typu a nikdo to dále neevidoval, a proto si vedení města vždy myslelo, že oblast lze zastavět.

Kde se mohla stát chyba, proč tuto skutečnost nikdo neevidoval, je to chyba zákona, či lidská hloupost? Město na základě těchto pochybení si nechalo vytvořit posudky a s posudky chtělo přes Odbor životního prostředí vyřešit hranici mokřadu, a tím zjistit zastavitelnou plochu, která by tento ekologicky významný prvek nezničila. Nastal ale problém, že úřad nechce zaregistrovat mokřad. Což městu komplikuje změnu územního plánu.

Jak je možné, že v rámci zemědělských dotací lze mokřad zaregistrovat přes AOPK snadno, aby měl zemědělec mokřad zaevidovaný v ploše, kterou obhospodařuje, ale žadatel “město“ nemá nárok při jasně daných posudcích mít mokřad zaevidovaný…? Těchto otázek a mnoho dalších teorií lze vidět po celé ČR. Je potřeba se ozvat, a ne vše zamést pod koberec.

Závěrem bych chtěla říct, že každý občan, který jde k volbám, by měl znát seznam kandidátů strany, kterou volí, protože díky hlasům se tito nevhodní kandidáti dostávají k moci…