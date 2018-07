Pilc (Svobodní): Dotační systém snižuje naši životní úroveň

Socialisté a komunisté pak vychvalují úspěchy socialismu: „podívejte, co vše se mohlo díky dotacím vybudovat.“ To je to, co je vidět. Je potřeba ale také uvažovat o tom, co není vidět, co nemohlo vzniknout, protože peníze byly lidem sebrány. Díky dotacím nevzniklo nic navíc. Peníze byly přesměrovány, často od věcí, které lidé chtějí (dobrovolně za ně dávají peníze), k věcem, které lidé nechtějí (dávají na ně peníze nedobrovolně prostřednictvím zdanění). Dotační systém snižuje naši životní úroveň, protože lidé mají ze svých peněz menší užitek.



„..projekt Evropské unie je de facto projektem socialistickým.“ ? Kateřina Konečná (KSČM)



Lepší by bylo žádné peníze do Bruselu neposílat a žádné peníze z Bruselu nežádat. Unijní dotace jsou korupční pobídka. Členství v dotační socialistické EU nepřineslo žádnou vyšší kulturu. Příliv peněz z unijních dotací pozvedl korupci na úplně novou úroveň. Podobné je to i s různými českými dotacemi. Dává smysl rušit dotace a snižovat zdanění, nechat lidem jejich peníze.

Jindřich Pilc Svobodní



„Socialista je člověk, který vám dá peníze v nouzi, do které byste se nedostali, kdyby vám je předtím nesebral.“



Korupce má prostor všude tam, kde někdo rozhoduje o cizích penězích. Také si myslíte, že se svými penězi dokážete naložit lépe, než jak s vašimi penězi zacházejí politici a úředníci?



vyšlo na blogu Idnes.cz

autor: PV