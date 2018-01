Pilc (Svobodní): Regulace podnikání a trhu práce zaměstnancům snižuje mzdu

Představte si všechny ty možné i nemožné regulace, které musí podnikatel splňovat. Vydrží to ti velci a silní. Ti malí a slabí jsou s neustále přibývajími regulacemi postupně donuceni své podnikání ukončit. Regulace také působí jako bariéra pro vstup do podnikání. Znesnadňují až znemožňují vstup do podnikání. Znemožní vstup do podnikání a tím i znemožní vyrůst z maličké firmy ve velkou. I ty největší světové firmy někdy začínaly jako maličká firma v garáži.



Regulace trhu způsobí, že bude méně zaměstnavatelů a více zaměstnanců, než kolik by jich bylo na svobodném trhu. Tento efekt přiznávají i samotní zastánci a tvůrci regulací, když říkají, že když podnikatelé a živnostníci nedokážou přeskákat všechny klacky, které jim vládnoucí politici hážou pod nohy, tak ať prý nepodnikají. To znamená, že si bude méně zaměstnavatelů mezi sebou konkurovat o zaměstnance a více zaměstnanců si mezi sebou bude konkurovat o pracovní místa. Výsledkem toho jsou nižší mzdy, než jaké by byly na svobodném trhu.



Pokud někteří podporují politický hon na podnikatele a živnostníky pod záminkou „narovnávání“ podnikatelského prostředí, vytváří tím tlak na pokles mezd. I když mzdy rostly, v důsledku regulací nerostly tolik, kolik by mohly růst. Kdo nechce ještě víc peněz?



Zvýšení životní úrovně nemůže vykouzlit politik příkazem. Životní úroveň se nezvyšuje vybíráním daní. Zvýšení životní úrovně přinášejí svou spoluprací spořitelé, investoři, podnikatelé a zaměstnanci.



Asi se velká většina z nás shodneme v tom, že chceme, aby se lidi měli dobře. Chceme, aby zaměstnanci měli co nejvyšší mzdu, aby měli co nejvíc peněz, za které si můžou koupit co nejvíc věcí a díky tomu mít lepší život. Jenom se lišíme v tom, jak toho dosáhnout. Někteří navrhují více regulací, více zákazů, více příkazů, více kontroly, více vládnutí, vyšší daně. Svobodní zase navrhují méně státu, méně vládnutí, méně státního donucování a více možností individuálního rozhodování každého člověka, jednoduše nechat lidi na pokoji. Tyto dva přístupy můžeme porovnat nejenom z hlediska teorie a filosofie, ale přeci máme i spoustu dat, spoustu zkušeností, který z těch dvou přístupů má jaké reálné výsledky a kam vede.



Vyšlo na blogu Idnes.cz.

Převzato z profilu.

Jindřich Pilc Svobodní



mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Svobodní blahopřejí Miloši Zemanovi Sečkár (Svobodní): Grrr! Další Protivná Regulace Svobodní vypracovali zprávu o financování kampaně Svobodní podporují petici proti regulaci zbraní ze strany EU

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV