Pilc (Svobodní): Zlatý kapitalismus

„Podnikatelé dostávají dotace v desítkách milionů.. zrůdný kapitalismus..!“



Kapitalismus, to je svobodný trh. Čím lépe posloužíte ostatním, tím víc peněz vám ostatní dobrovolně za vaše služby dají. Pokud někdo na svobodném trhu hodně zbohatne, znamená to, že hodně dobře posloužil mnoha jiným lidem, poskytl jim nějaké zboží nebo služby, které jim zlepšily jejich životní úroveň.



Ve svobodné společnosti tedy bohatství jedněch nezpůsobuje chudobu druhých. Bohatství jedněch pomáhá zbohatnout i druhým. Svobodná dobrovolná směna totiž znamená, že si polepší obě strany kontraktu. Jinak by se totiž dobrovolná směna neuskutečnila, kdyby byla pro jednu stranu nevýhodná.



Naše prostředí samozřejmě není čistý kapitalismus, je velmi zregulované. To však není důvod pro další regulace pod záminkou naší ochrany nebo „narovnávání“ prostředí, to je důvod pro deregulaci. Kde je svoboda, tam je i prosperita, vyšší životní úroveň. Například regulace podnikání a trhu práce zaměstnancům snižuje mzdu.



Peníze na svobodném trhu za něco dát můžete a nemusíte, je to vaše svobodná volba. Stát ale funguje tak, že aby někomu mohl peníze dát, musí někomu peníze vzít (a musí vzít o něco víc) a neptá se vás, jestli mu chcete dát své peníze, prostě vám je sebere.



Kapitalismus znamená více trhu, socialismus znamená více státu. Když někdo dostává dotace od státu, tak to nemá s kapitalismem nic společného. Státní dotační systém je záměrně a cíleně antikapitalistický.



V kapitalismu lidé vzájemně spolupracují a prostřednictvím dobrovolné směny si vzájemně pomáhají. To je velmi odlišný systém od toho, kdy se lidé pomocí státu vzájemně okrádají.



Když jsou lidé nespokojeni s činností státu a myslí si, že to je kapitalismus, volají po socialismu, volají po ještě více státu. Potom ale nebudou spokojenější.



Jindřich Pilc



