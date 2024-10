Piráti: Chceme dotáhnout digitální stavební řízení

Vláda měla na stole dvě varianty:

1. První variantou je zachovat základy nového systému, které se osvědčily, tedy Portál stavebníka a digitální stavební dokumentaci pro uživatele. Ve vztahu k systému pro úředníky pak provizorně umožnit použití stávajících systémů Vita a Vera. Jedná se o takzvaný částečný bypass. "Řada občanů si chválí možnost podat žádost o stavební povolení digitálně, takže v této oblasti není co měnit," říká předseda poslaneckého klubu Jakub Michálek. I podle ministrů bude Portál stavebníka schopen bez problémů občany obsloužit.

2. Ve druhé variantě by byla celá Bartošova digitalizace zahozena do koše. Vše by začalo znovu včetně analýz a veřejných zakázek, a úkol by tak spadl až na příští vládu po volbách. „To by znamenalo, že se vrátíme k papírovým žádostem o stavební povolení. V takovém případě by nejprve proběhla nová analýza procesů a nové výběrové řízení na dodavatele IT systému. Nový digitální systém pro občany by tak byl oficiálně spuštěn až za více než tři roky, od 1. 1. 2028. V takovém případě by MMR nejprve zadalo analýzu procesů, která by byla hotová v březnu 2025, výběrové řízení na dodavatele IT systémů by běželo až do konce roku 2025 a rok a půl by dodavatel nový systém vyvíjel a půl roku testoval. Nový systém by byl k dispozici nejdříve v roce 2028, tedy za tři a čtvrt roku, což je pro nás nepřijatelně dlouho," říká Jakub Michálek.

Česká pirátská strana Piráti

Internet je naše moře!

Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

To jsou závěry setkání opozice včetně Pirátů s ministry Kupkou a Kulhánkem. Předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek, který se zúčastnil tohoto jednání s ministry Kupkou a Kulhánkem a zástupci poslaneckých klubů, k tomu doplňuje:

„Naším cílem je zrychlit a zprůchodnit stavební řízení, s tím jsme do toho vždycky šli a to platí po celou dobu, ať jsme ve vládě, nebo v opozici. Návrat zpět k papírovým spisům a papírové dokumentaci, která putovala mezi dotčenými úřady a muselo se na ni čekat, pro nás není ve hře. Jsem rád, že na tom panuje většinová shoda. Cílem Pirátů v opozici je digitalizaci dotáhnout, nikoliv začít znovu a hodit problém na další vládu. Pokud by vláda všechno hodila do koše, musela by to fakticky řešit až další vláda a digitalizace stavebního řízení by byla spuštěna nejdříve v roce 2028, což je pro nás nepřijatelné.

Anketa Vede Kateřina Konečná KSČM správným směrem? Díkybohu ano 96% Bohužel ano 1% Ne 2% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 14267 lidí

Proto prosazujeme tzv. částečný bypass, tj. možnost využívat nový celostátní systém po dočasnou dobu společně se stávajícími systémy. Základ částečného bypassu připravilo Ministerstvo pro místní rozvoj pod vedením Ivana Bartoše, který ho slíbil a připravil, aby usnadnil zavádění digitalizace a vyšel vstříc úředníkům. Stavební dokumentace by tak zůstala v digitální podobě - už to samo o sobě je obrovský pokrok v podmínkách státu. Místo složitého a pomalého předávání jednoho výtisku dokumentace mezi několika úřady bude jeden sdílený soubor."

„Ivan Bartoš byl ve startu digitalizace ambiciózní a ukázalo se, že projekt je složitější. Své síly ministerstvo přecenilo. Bývalo by vhodnější takto velké systémy spouštět v postupných fázích, než najednou ve velkém časovém presu, tím by ale zase mohly být ohroženy finance z Národního plánu obnovy. Na druhou stranu Ivan Bartoš pracoval v obrovsky složitých podmínkách a digitalizaci opravdu rozhýbal.

Potřebujeme zachovat digitální stavební dokumentaci, která by bez jeho práce nikdy nebyla, a dotáhnout chytré funkce nových systémů, aby mohli úředníci pracovat co nejproduktivněji. Po přechodnou dobu 12 až 18 měsíců by úředníci mohli pracovat ve stávajících systémech, jako jsou Vita a Vera, a stát by měl čas nové funkce dotáhnout, testovat a vyškolit úředníky. V překlenovacím období by stát měl stále k dispozici statistiky o rychlosti vyřizování stavebních řízení. Současně nás ještě teď čeká čištění statistických dat, protože se ukazuje, že statistiky můžou být zkreslené vícečetnými žádostmi, které lidé do systému podávali. Na stoprocentní statistiky si tak budeme ještě muset počkat," doplňuje Michálek.

Částečný bypass podpořili jak ministři Kupka a Kulhánek, tak drtivá většina poslaneckých klubů, Komora architektů, Svaz průmyslu a dopravy a Hospodářská komora, mohl by být schválen ve zrychleném jednání v jednom čtení. Piráti souběžně navrhli, aby vláda u všech digitálních projektů měla možnost odložit spuštění až o 18 měsíců, nebo rozložit náběh podle úřadů. Jinak totiž dochází k posunům, např. u informačních systémů pro znalce a tlumočníky, nebo to vyžaduje změnu zákona, např. u eLegislativy. K tomuto návrhu se vláda staví zdrženlivě.