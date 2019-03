Piráti: Dnešní rozhodnutí europoslanců omezí svobodu internetu

Evropský parlament dnes schválil Směrnici o autorském právu na jednotném digitálním trhu. Směrnici podpořilo 348 europoslanců, proti bylo 274. O pozměňovacích návrzích se nehlasovalo, protože Evropský parlament o pouhých pět hlasů zamítl možnost do směrnice dále zasáhnout.

„Jedná se o zásadní prohru pro Evropu. Ve snaze podpořit vydavatele a omezit moc technologických gigantů odhlasovali europoslanci nutnost zavedení nahrávacích filtrů. Ty budou nejen chybové, ale i jejich zavedení bude v praxi nejméně problematické pro největší hráče na trhu. Dlouhodobě tak europoslanci nahráli právě korporacím typu Google a dalším,“ řekl lídr kandidátky Pirátů do eurovoleb Marcel Kolaja.

Piráti proti problematickým článkům směrnice vystupují dlouhodobě. Kromě demonstrací, odborných seminářů a informačního webu zachraninternet.cz (ZDE) se skrze spolupráci s německou pirátskou europoslankyní Julií Reda snažili co nejvíce ovlivnit text směrnice. Díky tomu se povedlo zmírnit některé excesy a například v článku 11 ochránit hyperlink jako jeden ze základních stavebních kamenů webu.

„Je to rozhodně prohra, ale nevzdáváme se. Doufáme také, že po květnových eurovolbách budeme mít v europarlamentu silné slovo a revize této směrnice bude jedním z našich nejdůležitějších požadavků při vyjednávání o frakci,“ řekl pirátský poslanec a místopředseda Výboru pro evropské záležitosti Mikuláš Peksa.

Česká pirátská strana Piráti

Internet je naše moře!

Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Piráti připravují také přehled toho, kdo jak hlasoval – občané mají nárok se dozvědět, který europoslanec jak hlasoval a kdo z českých europoslanců podpořil poškození internetu.

„Stejně tak se nyní začínáme věnovat zprávám, které se objevily jen pár hodin před hlasováním, o údajných výhružkách vydavatelů vůči některým europoslancům. Pokud by se něco takového potvrdilo, měl by to Evropský parlament reflektovat jako zásadní problém,“ vyjádřila se dvojka kandidátky Markéta Gregorová.

„V českém parlamentu máme na další dva roky jasný úkol – připravit co nejlepší transpozici pro české prostředí a alespoň pro české uživatele internetu omezit negativní dopady směrnice,“ shrnul další postup předseda Pirátů Ivan Bartoš.

Psali jsme: Kolaja (Piráti): O cenzuře internetu v EU rozhodne zítřejší hlasování europarlamentu Michálek (Piráti): Tvorba zákonů přes internet do roku a čtvrt, slíbilo vnitro Vymazal (Piráti): Odposlouchávaní se budou moci bránit Piráti: Soukromí je ohroženo, vláda chce zavést šmírování občanů na internetu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV