Piráti: Podpoříme vrácení návrhu rozpočtu k přepracování

„Piráti podpoří vrácení návrhu rozpočtu k přepracování. Vláda zcela rezignovala na vyrovnaný rozpočet slibovaný Andrejem Babišem před volbami. ANO neustále prohlubuje zadlužení namísto přípravy vyrovnaného rozpočtu. V dlouhodobém horizontu extrémně narostla závislost rozpočtu na zdanění práce. Od roku 2015 stouply příjmy rozpočtu ze zdanění práce o 50 procent zatímco zbývající příjmy stouply o méně než 15 procent a vláda s tím nic nedělá – to považujeme za největší rozpočtovou chybu. Podporujeme navyšování v kapitolách vzdělávání, vědy a výzkumu, které by měly růst rychleji než výdaje na obranu. Zanedbané jsou investice do železniční infrastruktury a vláda zde naopak zdroje snižuje,“ shrnul výhrady Pirátů k rozpočtu poslanec Mikuláš Ferjenčík. Kromě toho uvedl i stanovisko Pirátů k chystanému zvyšování spotřebních daní: „Daňový balíček, který je na programu jednání tento týden, znamená další zvýšení daní, přestože vláda v programovém prohlášení slíbila, že daně zvyšovat nebude. V reakci na to jsme navrhli, aby vláda zároveň snížila zdanění práce. Konkrétně jsme navrhli zvýšení slevy na poplatníka na 30 tisíc korun, všichni pracující by tak zaplatili na daních o 5 tisíc korun méně. Pokud by vláda tento návrh podpořila, pak bychom byli ochotni jednat o podpoře návrhu jako celku. Hnutí ANO však daně snižovat nehodlá. Za nešťastné považujeme rovněž způsoby zdanění pojišťoven a hazardu. Nepřipojíme se k obstrukcím, nicméně chápu své poslanecké kolegy, kteří se ohradili proti nehorázným výrokům ministryně Aleny Schillerové a rozhodli se tisk blokovat.“

Poslankyně Olga Richterová navázala tématem rodičovského příspěvku, ke kterému Piráti připravili několik pozměňovacích návrhů: „Roky nebyl rodičovský příspěvek zvyšován a nestabilní prostředí provázené handrkováním o peníze nesvědčí rodinám, které potřebují plánovat svůj rozpočet. Chceme pravidelné mírné zvyšování založené na inflaci a růstu ekonomiky, tedy tzv. valorizaci. Na webu socialnisystem.cz/kalkulacka, vytvořeném Piráty, je srozumitelná kalkulačka vycházející z našeho návrhu. Upozornili jsme také na problém s maximální měsíční limitní částkou 7 600 korun, která představuje úskalí zejména pro rodiče živnostníky. Chceme limit navýšit na 10 tisíc korun měsíčně při současném zachování čerpání dávky po 30 měsíců, návrh se nijak nedotkne rozpočtu, ani svobodné volby rodičů, kteří mají limit vyšší. V rámci tohoto tisku jsme přišli také s návrhem, který má za cíl odstranit obchodování s chudobou, a spočívá v tom, že odstraníme možnost účelového přehlašování bydliště za cílem čerpání dávky na bydlení, na kterou by jinak nebyl nárok.“

Poslanec Tomáš Martínek v závěru brífinku připomněl, že poslance stále čeká projednání výročních zpráv České televize od roku 2016: „Piráti odmítají snahu zneužít projednávání výročních zpráv ČT se záměrem ovládnout médium pro osobní zájmy jednotlivců na úkor široké veřejnosti. Ve čtvrtek proto budeme hlasovat pro schválení výročních zpráv, jak doporučil Volební výbor. Nelze rozhodovat pouze na základě subjektivních pocitů a domněnek a bez relevantních důkazů. Poslanci budou moci podpořit náš návrh na rozšíření pravomoci NKÚ na kontrolu celého hospodaření veřejnoprávních médií, který půjde brzy do druhého čtení v Poslanecké sněmovně.“

