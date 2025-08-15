Piráti: Pokračujeme v protikorupčním úklidu před Agrofertem

15.08.2025 16:21 | Monitoring

Piráti dnes před centrálou Agrofertu sehráli krátký vizuální happening „20 miliard ANOFertu“.

Piráti: Pokračujeme v protikorupčním úklidu před Agrofertem
Foto: Jan Rychetský
Popisek: Pirátská vlajka

Upozornili tím na podezřelé dotace a škody způsobené dotačními podvody Andreje Babiše a jeho firem. Na místo přijely dva náklaďáky označené „ANOFERT“ a „STÁTNÍ KASA“. Čtveřice čelních pirátských politiků následně přeházela velké pytle „peněz“ v celkové hodnotě 20 miliard korun z ANOFertu do státní kasy. Jeden pytel se „roztrhl“ a bylo jasně vidět pakly bankovek. Nákladní automobil označený „ANOFERT“ zobrazoval názvy jednotlivých kauz, které připomněly, že korupce a dotační podvody škodí lidem v této zemi stejně fatálně bez ohledu na to, kdo je páchá.

Po dlouhém nátlaku Pirátů dnes zároveň Seznam Zprávy přinesly informaci (ZDE), že Ministerstvo zemědělství vedené Markem Výborným konečně začne vymáhat všechny nezákonně vyplacené zemědělské dotace, ačkoli toto vymáhání doposud aktivně blokovalo a ministr Marek Výborný (SPOLU) střet zájmů Andreje Babiše popíral. Zároveň ale podle Pirátů tímto krokem věc nekončí: ministři Zbyněk Stanjura a Marek Výborný se musí neprodleně zabývat vymáháním veřejných peněz i z nezákonných zakázek Čepra a Lesů ČR v objemu přes 12,5 miliardy korun.

Soudy již šestkrát pravomocně potvrdily, že holding Agrofert v době vlády Andreje Babiše získával dotace a veřejné zakázky nezákonně, přičemž Ústavní soud letos v dubnu definitivně potvrdil nezákonnost dotací ve střetu zájmů. Celkové škody dosahují 20 miliard Kč; podle expertiz má Agrofert státu vrátit zhruba 10 miliard Kč. Přesto resorty vedené Zbyňkem Stanjurou a Markem Výborným dosud neučinily potřebné kroky k vymáhání, u ministra Výborného se snad nyní blíží konkrétní kroky k nápravě.

Česká pirátská strana

  • Piráti
  • Internet je naše moře!
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Dnešní akce názorně ukázala, že když stát toleruje dotační podvody a podezřelé dotace, doplatíme na to všichni. Tyto miliardy mohly být ve školách, v nemocnicích, nových bytech a v peněženkách rodin. Piráti mají jasný plán, jak korupci a přidružené triky omezit a jak vracet peníze zpět lidem. Stát má sloužit občanům, ne oligarchům. Ministři Stanjura a Výborný se okamžitě musí zabývat vymáháním veřejných peněz z nezákonných zakázek. V případě Čepra a Lesů ČR jde o zakázky za více jak 12,5 miliard korun. Je zcela nepřijatelné, aby ministr Výborný nyní uváděl, že neví, co s tím bude dělat,“ uvedl předseda a volební lídr Pirátů Zdeněk Hřib.

„Ministr Výborný celou dobu odmítal vymáhat veřejné peníze ze všech nezákonných dotací a zakázek a popíral střet zájmů Andreje Babiše, když argumentoval čestným prohlášením Agrofertu. Hájil Andreje Babiše až do okamžiku, než si uvědomil, že by mohl být společně se Zbyňkem Stanjurou trestně odpovědný za škodu ve výši 10 miliard Kč, a řada aktivních občanů již plánovala podat trestní oznámení a požádala Piráty o konzultaci. Je velmi nezodpovědné, že Marek Výborný začíná s vymáháním teprve na konci volebního období, kdy hrozí, že součástí příští vlády bude Andrej Babiš a mohl by toto vymáhání výrazně zkomplikovat,“ sdělil poslanec a lídr Pirátů ve Středočeském kraji Ivan Bartoš.

Anketa

Bude se koncem roku 2025 na Ukrajině stále válčit?

80%
13%
7%
hlasovalo: 1569 lidí

„Ministerstvo pro místní rozvoj pod mým vedením úspěšně vymohlo jednotlivé dotace a Marku Výbornému jsme nabídli pomoc. Ten na naši nabídku pomoci vůbec nereagoval. Pan Výborný se doposud opíral pouze o čestná prohlášení Agrofertu a velmi pochybný posudek právní kanceláře Portos, ačkoliv soudy, policie, Evropská komise, akademici a všechny možné další autority jasně potvrdily střet zájmů Andreje Babiše. Současná otočka pana Výborného je výsledkem tlaku aktivních občanů a Pirátů a poctivé práce novinářů,” dodal Bartoš.

„Systém dotací musí být průhledný a tvrdě kontrolovaný. Soudy už pravomocně potvrdily nezákonnosti a vláda přesto nekoná. V Poslanecké sněmovně prosazujeme zákony, která skutečně rozkrývají, kdo z veřejných peněz těží, a požadujeme okamžité vymáhání nelegálních dotací zpět do státní kasy,“ zdůraznil předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek.

„Korupce zdražuje život všem a pokřivuje férovou soutěž. Piráti mají plán, jak nakopnout boj s korupcí: od zpřísnění kontrol a pravidel pro střet zájmů, přes lepší práci kontrolních institucí, až po důsledné vymáhání nelegálních dotací a využití ušetřených miliard na snížení daní pro rodiny a podporu bydlení pro mladé. Každá koruna promrhaná v dotačních podvodech chybí rodinám a poctivým firmám. Stejná pravidla musí platit pro všechny – ať už jde o kohokoli. Když stát přestane tolerovat rozkrádání, všem se nám bude dýchat a žít líp,“ uzavřela místopředsedkyně Sněmovny a Pirátské strany, lídryně v Praze, Olga Richterová.

Piráti zároveň připomněli svůj volební program a protikorupční plán, který si mohou lidé prohlédnout na webu ZDE.

Psali jsme:

Hřib (Piráti): Možnost prodloužení metra D na Náměstí Republiky
Piráti: Mlžení místo odpovědnosti. ANO v Karlovarském kraji připravilo region o 85 milionů
Michálek (Piráti): Pane Babiši, vraťte 10 miliard korun z nelegálních dotací
Bartoš (Piráti): Slíbili jsme zákon o podpoře bydlení. Splněno

Zdroje:

https://nakopnemeto.cz

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-kauzy-vyborny-kvuli-babisovu-stretu-zajmu-zacneme-po-agrofertu-vymahat-dotace-283822

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Babiš , dotace , korupce , piráti , happening , Agrofert

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Toleruje stát dotační podvody a podezřelé dotace?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Ing. Martin Kolovratník byl položen dotaz

Dálnice

Nemyslíte, že místo toho dohadování se s vládou, kdo postavil jako dálnici, by bylo na místě řešit spíš to, proč se staví tak pomalu, proč stále není dokončená kompletní dálniční síť a proč třeba na řadě míst, kde dálnice jsou, jsou v dost bídném stavu? A když jsme u toho, jak se ANO v případné příš...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Zasloužená dávka bílkovin? Otestuj PureGold Whey Protein s příchutí belgické čokolády

Zasloužená dávka bílkovin? Otestuj PureGold Whey Protein s příchutí belgické čokolády

Dopřej si proteinovou dobrotu – testuj sušenku, co chutná jako cheat day!

Dopřej si proteinovou dobrotu – testuj sušenku, co chutná jako cheat day!

Diskuse obsahuje 11 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

SPD: Nová legislativa se netýká jen potravin

17:17 SPD: Nová legislativa se netýká jen potravin

Komentář na veřejném facebookovém profilu strany k nové směrnici Evropské komise