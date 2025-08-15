Piráti: Pokračujeme v protikorupčním úklidu před Agrofertem

Upozornili tím na podezřelé dotace a škody způsobené dotačními podvody Andreje Babiše a jeho firem. Na místo přijely dva náklaďáky označené „ANOFERT“ a „STÁTNÍ KASA“. Čtveřice čelních pirátských politiků následně přeházela velké pytle „peněz“ v celkové hodnotě 20 miliard korun z ANOFertu do státní kasy. Jeden pytel se „roztrhl“ a bylo jasně vidět pakly bankovek. Nákladní automobil označený „ANOFERT“ zobrazoval názvy jednotlivých kauz, které připomněly, že korupce a dotační podvody škodí lidem v této zemi stejně fatálně bez ohledu na to, kdo je páchá.
Po dlouhém nátlaku Pirátů dnes zároveň Seznam Zprávy přinesly informaci (ZDE), že Ministerstvo zemědělství vedené Markem Výborným konečně začne vymáhat všechny nezákonně vyplacené zemědělské dotace, ačkoli toto vymáhání doposud aktivně blokovalo a ministr Marek Výborný (SPOLU) střet zájmů Andreje Babiše popíral. Zároveň ale podle Pirátů tímto krokem věc nekončí: ministři Zbyněk Stanjura a Marek Výborný se musí neprodleně zabývat vymáháním veřejných peněz i z nezákonných zakázek Čepra a Lesů ČR v objemu přes 12,5 miliardy korun.
Soudy již šestkrát pravomocně potvrdily, že holding Agrofert v době vlády Andreje Babiše získával dotace a veřejné zakázky nezákonně, přičemž Ústavní soud letos v dubnu definitivně potvrdil nezákonnost dotací ve střetu zájmů. Celkové škody dosahují 20 miliard Kč; podle expertiz má Agrofert státu vrátit zhruba 10 miliard Kč. Přesto resorty vedené Zbyňkem Stanjurou a Markem Výborným dosud neučinily potřebné kroky k vymáhání, u ministra Výborného se snad nyní blíží konkrétní kroky k nápravě.
Česká pirátská strana
„Dnešní akce názorně ukázala, že když stát toleruje dotační podvody a podezřelé dotace, doplatíme na to všichni. Tyto miliardy mohly být ve školách, v nemocnicích, nových bytech a v peněženkách rodin. Piráti mají jasný plán, jak korupci a přidružené triky omezit a jak vracet peníze zpět lidem. Stát má sloužit občanům, ne oligarchům. Ministři Stanjura a Výborný se okamžitě musí zabývat vymáháním veřejných peněz z nezákonných zakázek. V případě Čepra a Lesů ČR jde o zakázky za více jak 12,5 miliard korun. Je zcela nepřijatelné, aby ministr Výborný nyní uváděl, že neví, co s tím bude dělat,“ uvedl předseda a volební lídr Pirátů Zdeněk Hřib.
„Ministr Výborný celou dobu odmítal vymáhat veřejné peníze ze všech nezákonných dotací a zakázek a popíral střet zájmů Andreje Babiše, když argumentoval čestným prohlášením Agrofertu. Hájil Andreje Babiše až do okamžiku, než si uvědomil, že by mohl být společně se Zbyňkem Stanjurou trestně odpovědný za škodu ve výši 10 miliard Kč, a řada aktivních občanů již plánovala podat trestní oznámení a požádala Piráty o konzultaci. Je velmi nezodpovědné, že Marek Výborný začíná s vymáháním teprve na konci volebního období, kdy hrozí, že součástí příští vlády bude Andrej Babiš a mohl by toto vymáhání výrazně zkomplikovat,“ sdělil poslanec a lídr Pirátů ve Středočeském kraji Ivan Bartoš.
Bude se koncem roku 2025 na Ukrajině stále válčit?
Anketa
Bude se koncem roku 2025 na Ukrajině stále válčit?
„Ministerstvo pro místní rozvoj pod mým vedením úspěšně vymohlo jednotlivé dotace a Marku Výbornému jsme nabídli pomoc. Ten na naši nabídku pomoci vůbec nereagoval. Pan Výborný se doposud opíral pouze o čestná prohlášení Agrofertu a velmi pochybný posudek právní kanceláře Portos, ačkoliv soudy, policie, Evropská komise, akademici a všechny možné další autority jasně potvrdily střet zájmů Andreje Babiše. Současná otočka pana Výborného je výsledkem tlaku aktivních občanů a Pirátů a poctivé práce novinářů,” dodal Bartoš.
„Systém dotací musí být průhledný a tvrdě kontrolovaný. Soudy už pravomocně potvrdily nezákonnosti a vláda přesto nekoná. V Poslanecké sněmovně prosazujeme zákony, která skutečně rozkrývají, kdo z veřejných peněz těží, a požadujeme okamžité vymáhání nelegálních dotací zpět do státní kasy,“ zdůraznil předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek.
„Korupce zdražuje život všem a pokřivuje férovou soutěž. Piráti mají plán, jak nakopnout boj s korupcí: od zpřísnění kontrol a pravidel pro střet zájmů, přes lepší práci kontrolních institucí, až po důsledné vymáhání nelegálních dotací a využití ušetřených miliard na snížení daní pro rodiny a podporu bydlení pro mladé. Každá koruna promrhaná v dotačních podvodech chybí rodinám a poctivým firmám. Stejná pravidla musí platit pro všechny – ať už jde o kohokoli. Když stát přestane tolerovat rozkrádání, všem se nám bude dýchat a žít líp,“ uzavřela místopředsedkyně Sněmovny a Pirátské strany, lídryně v Praze, Olga Richterová.
Piráti zároveň připomněli svůj volební program a protikorupční plán, který si mohou lidé prohlédnout na webu ZDE.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV