Piráti: Právo na digitální službu, daňový balíček, úprava rodičovské či postoj vlády k turecké invazi

Předseda Pirátů Ivan Bartoš kritizoval lavírování představitelů vlády při odsouzení útoku Turecka v Sýrii a přijímání následných opatřeních: „Už v roce 2018 došlo v rámci operace Zelená ratolest k okupaci Afrínu tureckými jednotkami. Jednal jsem o tom tehdy i s panem Babišem, kterého jsem žádal, aby tuto otázku vznesl na poradě premiérů zemí EU. Současný postoj ČR k invazi do severní Sýrie byl poměrně nejasný, zvláště po slovech premiéra v New Yorku, v nichž vyjádřil podporu Erdoganovu plánu na vytvoření bezpečnostní zóny. Zároveň svůj výrok zastřešil skupinou V4, ale svá slova později relativizoval. Obrat nastal i v postoji Ministerstva průmyslu a obchodu, které se nakonec rozhodlo zastavit export zbraní do Turecka. Budu požadovat odsouzení invaze do Sýrie v usnesení Poslanecké sněmovny a zároveň bychom měli přistoupit k jednání o sankcích vůči tureckému režimu.“ Kromě třaskavé mezinárodní situace zmínil Bartoš klíčový zákon, který má přispět k modernizaci eGovernmentu: „Ve třetím čtení bude ve Sněmovně zákon o právu na digitální službu, který bude garantovat občanovi právo do 5 let komunikovat se státem plně elektronicky. Věřím, že zákon projde jak třetím čtením, tak následně i Senátem a začne platit již od následujícího roku.“

Poslankyně Olga Richterová shrnula postoj Pirátů k návrhu na změny v rodičovském příspěvku: „Na základě podrobné analýzy jsme identifikovali, že jedním z problémů vládního návrhu je, že nezachovává dnešní možnosti volby pro nízkopříjmové rodiče. Rodičovský příspěvek dnes každý, kdo na něj má nárok, může vyčerpat za 30 měsíců, a my chceme tento prvek zachovat. Proto navrhujeme zvýšení limitu pro čerpání ze 7600 korun na 10 tisíc korun měsíčně. Navýšení měsíčního limitu by nijak nedopadlo na státní výdaje, protože ti, kdo mají dítě a čerpají i dávky státní podpory v bydlení, se dostanou na vyšší částku než 10 tisíc Kč. Zároveň by toto opatření pomohlo maminkám živnostnicím, studentkám i samoživitelkám. Vedle toho podáváme pozměňovací návrh k úpravě příspěvku na bydlení a předkládáme také návrh na pravidelné zvyšování, tzv. valorizaci rodičovského příspěvku, v závislosti na vývoji ekonomiky. Chceme rodičům dát podobnou jistotu, jakou mají například starobní důchodci.“

S tématem daňového balíčku navázal poslanec Mikuláš Ferjenčík: „Prosazujeme snížení zdanění práce, proto pokud by bylo zvyšování spotřební daně provázeno například zvýšením slevy na poplatníka, pak bychom jej podpořili. Bohužel nemáme informace, že by se k tomu hnutí ANO chystalo. Budeme se proto soustředit na racionalizaci dílčích úprav, jako je například chystané zdanění rezerv pojišťoven, jejichž držení přitom požaduje ČNB. Za podobně iracionální považujeme zvyšování daně z hazardu u kurzových sázek nebo živých her včetně karetních, které patří k nejméně škodlivým typům hazardu, naopak u výherních automatů sazba zůstává. Vedle toho jsme navrhli další drobné úpravy jako je zvýšení limitu pro domácí vaření piva na 2 tisíce litrů, čímž dojde ke zrovnoprávnění s výrobou vína a také navrhujeme stejné podmínky pro české hráče pokeru jako mají občané pocházející ze zbytku EU, aby nebyli Češi při online hraní diskriminováni.“

Poslanec Petr Třešňák připomněl, že ve třetím čtení bude i novela zákona o obchodování s emisními povolenkami: „Z výnosu emisních povolenek chceme podpořit bezemisní železniční dopravu, která je nyní značně znevýhodněna a není naplňována ani státní energetická koncepce. Podíl ropných paliv v dopravě stále roste, zatímco podíl elektrické trakce stagnuje. Koncepce přitom předpokládá znatelné snížení ropných paliv v dopravě do roku 2030, k čemuž zatím nedochází, ale náš návrh k tomu směřuje. Také řešíme problematiku ukončování těžby uhlí a chceme, aby byly upřednostněny projekty v Moravskoslezském, Karlovarském a Ústeckém regionu, kde dochází k největším poškozením životního prostředí. Stejný návrh omezí i financování spaloven odpadů. Naše další návrhy pak upravují přerozdělování prostředků tak, aby byly transparentně a účelně využity.“

Brífink Pirátů uzavřel poslanec Tomáš Martínek informací o druhém kole volby člena Rady ČTK: „Pravděpodobně ve středu se bude konat druhé kolo volby do Rady ČTK, kam Piráti nominovali Angeliku Bazalovou s více než dvacetiletou zkušeností z médií. Protože se jedná o poslední obsazované místo v tomto volebním období, doufám, že poslanci dodrží poměrný klíč vycházející z výsledků voleb, který dlouhodobě při obsazování míst v radách dlouhodobě platí.“

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. Piráti

PhDr. Olga Richterová Piráti



Mikuláš Ferjenčík Piráti

Ing. Petr Třešňák Piráti



Ing. Tomáš Martínek Piráti



