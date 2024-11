Piráti: Se snižováním podpory obnovitelných zdrojů nesouhlasíme

„Za Piráty jsme pro aktualizaci podmínek pro podnikání v energetice a férové nastavení dotační podpory pro nové výstavby fotovoltaik, nikoli ale pro zpětné zásahy do celého odvětví, které podrývají důvěru v právní stát, odrazují investory a povedou k arbitrážím. Firmy, které investovaly do solárů a mají na to nasmlouvané úvěry u bank, teď mohou být v minusu a to by odradilo další investice do obnovitelných zdrojů,“ komentuje plánované hlasování ve Sněmovně předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek.

„Aby měly české firmy a domácnosti cenově přijatelnou a ekologicky šetrnou dodávku energií, musíme mít jasný plán pro eneregetiku a investory, kteří jej budou realizovat. Už tak je problematické, že vláda odmítá schválit strategie v oblasti energetiky a klimatu, které má od léta na stole. Tím pádem chybí dlouhodobý plán modernizace a vytváří to nejisté prostředí pro investory. Tímto návrhem v energetickém zákoně vláda, konkrétně ministr Stanjura, jen pro to, aby zalepil díru v rozpočtu, ještě víc podkopává důvěru v podnikatelské prostředí v Česku. Přitom úkolem vlády by měl být přesný opak – důvěru investorů v Česku posilovat. Takový přístup nás v důsledku uvrhne do náručí uhelných oligarchů, kterým zaplatíme mnohem víc, než kdybychom budovali vlastní čisté zdroje energií. To za Piráty odmítáme,“ vysvětluje pirátská poslankyně Klára Kocmanová s tím, že v dnešní době se už nedá hovořit o nadměrných ziscích ze solárních elektráren, protože jsou i podle sektorové analýzy Ministerstva průmyslu a obchodu srovnatelné s ostatními regulovanými zdroji energií a neexistuje tedy ani věcný důvod podmínky zpětně měnit.

„Jako společnost často stojíme před problémem, že potřebujeme služby, které jsou na trhu v nedostatku. Abychom tento problém vyřešili, stát nabízí podnikatelům příslib podpory: pokud investují své vlastní prostředky a začnou podnikat v daném oboru, stát je podpoří finančními prostředky z veřejných rozpočtů. Tento model však ztrácí smysl, pokud stát následně změní podmínky podpory zpětně. Takový postup je nejen neférový, ale také podkopává důvěru investorů – a to jak domácích, tak zahraničních. Výsledkem je odrazování dalších investic, které jsou pro rozvoj Česka klíčové. Férovost a stabilita podmínek jsou základem spolupráce, na které musí stát a investoři společně stavět,“ doplňuje Kocmanová.

„Vláda by se měla raději zabývat tím, jak lidem zlevit energie. Proto jsem také navrhl umožnit dynamický ceník, který by části zákazníků snížil výdaje o tisícikoruny ročně. Díky spotovým cenám by stát méně dotoval výrobce energií. Na to by se měla soustředit vláda namísto dalšího narušení právního státu, jako bylo před tím deklarované zestátnění ČEZu, které neproběhlo,” doplňuje Michálek.

„České republice ujel v oblasti obnovitelných zdrojů vlak a namísto snahy jej dohnat, jsme svědky stavění dalších a dalších překážek. Loni jsme z obnovitelných zdrojů vyrobili pouhých 15 % elektřiny (3,5 GW), ale přitom deklarujeme cíl do roku 2030 instalovaný výkon ztrojnásobit (na 9,1 GW). Jak toho dosáhnout v prostředí právní nejistoty a nestabilního investičního prostředí, nevím. Tento návrh ministra financí České republice jen uškodí, je třeba šetřit a příjmy do děravého rozpočtu hledat jinde,” uvedla místopředsedkyně Pirátů Hana Hajnová.

