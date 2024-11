Piráti: Škrty pro náročné profese v důchodové reformě odmítáme

Pirátská strana zároveň prosazuje spravedlivou valorizaci rodičovského příspěvku tak, aby růst této podpory odpovídal tempu navyšování důchodů a zajistil férové podmínky pro všechny generace.

„Právo na předčasný důchod pro náročné profese je spravedlivé a správné. Do debaty o důchodové reformě jsme vstupovali s cílem chránit právo lidí pracujících v náročných podmínkách na předčasný důchod. Mysleme na skláře, oceláře, těžaře nebo dělníky, kteří pracují v extrémních teplotách či podmínkách a nemohou pokračovat až do vysokého věku. Vyrůstal jsem v Jablonci, kde má sklářská tradice hluboké kořeny, a dobře vím, jak náročné podmínky tito lidé zažívají,“ řekl předseda Pirátů Ivan Bartoš.

„Proto byl pro nás naprosto nepřijatelný návrh pánů Jakoba a Bendy z TOP 09 a ODS, který by připravil více než 100 tisíc lidí o možnost předčasného důchodu, přestože jejich zdravotní stav to často vyžaduje. Výbor pro sociální politiku tento návrh právem odmítl a ve Sněmovně budeme připraveni jej zastavit,“ dodal Bartoš.

„Návrh na zúžení seznamu náročných profesí nedává smysl. Lidé, kteří celý život pracují v těžkých podmínkách, v chladu, mrazu a v celkové fyzické zátěži, potřebují ze zdravotních důvodů možnost odcházet do důchodu dříve a bez krácení. Říkáme to od začátku debat o důchodové reformě a budeme to opakovat, dokud to bude třeba,“ doplnila místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Olga Richterová.

Richterová také zdůraznila nutnost podporovat mladé rodiny a prosadit valorizaci rodičovského příspěvku stejným tempem jako důchodů. „Musíme se starat o všechny generace občanů. O ty starší stejně jako o ty mladší. Ceny v obchodech rostou pro všechny stejně, a proto chceme, aby i rodičovský příspěvek rostl stejným tempem jako důchody,“ uvedla. „Vzhledem k demografickému vývoji, kdy se stále rodí méně dětí, je na místě podpořit i mladé rodiny, aby viděly, že nám na nich záleží.“

