Plamínková (STAN): Pilotní projekt Re-Use odstartoval v Kampusu Hybernská

Smyslem „Recyklační dílny“ je poukázat na možnosti recyklace a sdílení prostředků a získané know-how poslouží i jako pilotní pokus k ověření zájmu občanů k budoucímu záměru na vybudování pražského Re-USE centra, které se pokusí Magistrát hl. m. Prahy v příštím období realizovat.

Spolupráce mezi hl. m. Prahou a univerzitou v rámci projektu Kampus Hybernská se opírá i o společné memorandum a právě zapojení studentů do podobných projektů je jedním z jeho úkolů. Projekt „Recyklační dílny“ umožní vrátit do užití hodnotný, ale starší nábytek, který by jinak skončil na skládce. Dílna veřejnosti nabídne pravidelné workshopy, v jejichž rámci si zájemci budou moci bezplatně a pod vedením profesionálních instruktorů opravit či vyrobit různé druhy nábytku.

Kampus Hybernská, jakožto univerzitní projekt sází především na zájem studentů, jimž Cirkulární dílna umožní jednak osvojit si užitečné praktické dovednosti, jednak získat nábytek pro další užívání. Primárně tedy půjde zejména o vybavení domácí studovny – židlemi, křesly, stoly, nepohrdneme ani knihovnami, stolními lampami apod.

RNDr. Jana Plamínková STAN



„Zbavujete se kusu nábytku, který je třeba poškozený, rozbitý, ale kvalitní a podle vás by mohl ještě někomu sloužit? Zvažte při své návštěvě sběrného dvora, zda ho svěříte do speciálního boxu, odkud poputuje do Kampusu Hybernská,“ obrací se na Pražany radní Jana Plamínková.

Je také možné rovnou kontaktovat Kampus Hybernská (Hybernská 4, Praha 1) a zde se domluvit na předání nábytku.

Sbírá se výhradně na těchto třech místech:

Sběrný dvůr hlavního města Prahy, Zakrytá, Praha 4 – Spořilov

Sběrný dvůr hlavního města Prahy, Pod Šancemi 444/1, Praha 9 – Vysočany

Sběrný dvůr hlavního města Prahy, Malešická 74, Praha 3 – Žižkov

Pilotní projekt bude probíhat ve spolupráci s těmito sběrnými dvory do konce roku, tedy do 31. 12. 2018.

